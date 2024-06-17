Hvis du ønsker å bruke et Hollywood-speil eller et sminkespeil med kun én rad med pærer øverst, er det viktig at du sørger for at du bruker de riktige lyspærene.

Det er fire områder du bør vurdere når du velger riktig lyspære til sminkelampen:

Varme: Med så mange pærer vil du minimere varmen fra lyspæren for å unngå smeltende sminke og et svett ansikt.

Lysstyrke: En for lys pære kan være verre enn en svak pære. Du ser rett inn i lyskildens retning, så det bør være lyst nok til å se uten at det gjør vondt i øynene.

Farge: Mykt hvitt lys, akkurat i begynnelsen av å bli kjølig, er ideelt for sminke. Siden naturlig dagslys er den beste lystypen, er en pære som matcher denne fargen det beste valget.

Energieffektivitet: Et stort sminkespeil med innebygde pærer vil selvsagt bruke mer energi enn en enkelt lampe.

Igjen er LED det klare valget. De avgir ikke varme, er lett å dimme, tilbyr et bredt utvalg av farger og er mer energieffektive – spesielt smarte pærer.