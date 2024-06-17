Hvordan lager man den beste sminkebelysningen

Hvordan lager man den beste sminkebelysningen

14/09/2023

Lys kan være din beste venn eller din verste fiende når det gjelder sminke. Er rommet for mørkt eller for lyst, kan man enkelt komme til å bruke feil farger. 

Siden ingen vil ha dårlig blandet foundation, kan du bruke disse tipsene for å få det beste lyset for sminke.

Sett sminkebordet ditt foran naturlig lys 

Hvis du sminker deg i et rom med et vindu som gir rikelig med naturlig sollys, må du sette opp bordet og speilet foran vinduet, ikke ved siden av eller imot det. Når du plasserer bordet i en hvilken som helst annen posisjon enn foran det, får du skygger – og skygger fører til ujevne overganger.

Hvis du ikke kan sette opp sminkespeilet i en ideell posisjon, dekk vinduet med gardiner eller persienner når lyset bare ikke er riktig. Selv om naturlig lys er flatterende, er det bedre å erstatte det med kunstig lys i stedet for å konkurrere med skygger.

Bruk riktig type lyspære for sminkebelysningen din 

Når sminkeplassen din ikke har den ideelle naturlige belysningen, er kunstig lys den beste løsningen. Men med så mange alternativer for lyspærer – glødelamper, lysrør, LED – kan det kreve litt kunnskap å finne det beste oppsettet.

Glødelyspærer er en av de mest brukte, men ikke bare avgir de varme (og ingen vil ha smeltet sminke og et svett ansikt), fargen og temperaturen er fast på visse innstillinger. Glødelyspærer avgir et varmt hvitt lys, som er ideelt for sminke, men de er ikke miljøvennlige og de kan være kostbare i det lange løp.

Kvinne som ser inn i et Philips Hue Adore baderomspeil

Fluorescerende lys er uten tvil det minst flatterende lyset for sminke. De er banebrytende for enhver makeupartists eksistens – de fremhever feil og skjuler de beste egenskapene dine.

LED-lys er den klare vinneren. LED-lys er energieffektive og ofte dimbare, og er klare nok til å gi deg et klart syn på ansiktet ditt samtidig som det gir jevn belysning. Et enda bedre valg er smarte LED-lys som kan justeres fra varmt til kjølig hvitt lys (som Philips Hue White ambiance-linjen) slik at du kan få den nøyaktige lysskyggen og lysstyrken du trenger.

Pærer for sminkelamper

Hvis du ønsker å bruke et Hollywood-speil eller et sminkespeil med kun én rad med pærer øverst, er det viktig at du sørger for at du bruker de riktige lyspærene.

Det er fire områder du bør vurdere når du velger riktig lyspære til sminkelampen:

Varme: Med så mange pærer vil du minimere varmen fra lyspæren for å unngå smeltende sminke og et svett ansikt.

Lysstyrke: En for lys pære kan være verre enn en svak pære. Du ser rett inn i lyskildens retning, så det bør være lyst nok til å se uten at det gjør vondt i øynene. 

Farge: Mykt hvitt lys, akkurat i begynnelsen av å bli kjølig, er ideelt for sminke. Siden naturlig dagslys er den beste lystypen, er en pære som matcher denne fargen det beste valget.

Energieffektivitet: Et stort sminkespeil med innebygde pærer vil selvsagt bruke mer energi enn en enkelt lampe. 

Igjen er LED det klare valget. De avgir ikke varme, er lett å dimme, tilbyr et bredt utvalg av farger og er mer energieffektive – spesielt smarte pærer.

Philips Hue Adore speil plassert over vask på badet

Plassering av LED-sminkelysene dine

Akkurat som du ville plassert sminkebordet foran et vindu, plasser LED-sminkelysene rett foran ansiktet ditt. Dette sikrer jevn fordeling og eliminerer sjansen for skygger. Hvis du har en taklampe – som de fleste steder gjør – slå den av mens du sminker deg og bruk bare lysene du har satt opp ved sminkebordet. 

Smart idé: Spar tid på å installere alle disse lyspærene, og bruk i stedet Adore sminkespeil, som eliminerer behovet for en pære og i stedet gir en sømløs ring av varmt til kjølig hvitt lys.

Flere sminkebelysningsarmaturer

Hvis du bruker lamper, avhenger typen lys du bør velge av plassen du har sminkebordet på eller ved siden av. Lyskilden bør ideelt sett være på ansiktsnivå, da du vil få skygger hvis du plasserer den over eller under.

Et lampe plassert på bordet er det ideelle valget hvis speilet ditt ikke har integrerte pærer. Et justerbart hode lar deg peke lyset direkte dit du trenger det og eliminere eventuelle skygger.

Hvis du bruker en standard lampe, bør du vurdere å plassere to i stedet for bare én, med én foran og på hver side av deg for å kaste et jevnere lys over ansiktet ditt. Hvis du ikke har plass til lamper på sminkebordet, velg en gulvlampe med lyskilde i ansiktshøyde.

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