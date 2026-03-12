Ikke bare se på TV – opplev den på en ny måte! Hue Screen Sync er en plug-and-play-løsning som gjør det enkelt å komme i gang med Hue Entertainment. Den kobles enkelt til TV-en og synkroniserer innholdet på skjermen med Hue-lysene dine i sanntid, slik at lys og farger følger det som skjer på skjermen. Synkroniser favorittfilmer, -serier og -sport – enten du strømmer via favorittappene dine eller ser på vanlig TV. Et fisheye-objektiv fanger hele skjermen fra kant til kant. Den avanserte synkroniseringsalgoritmen analyserer hver farge for å gi optimal lyssynkronisering, slik at Hue-lysene dine følger alt som skjer på skjermen – selv når lysforholdene i rommet endrer seg. Sett opp underholdningsområdet i Hue-appen, synkroniser enkelt lysene dine med Hue Play Screen Sync, og tilpass opplevelsen til det du ser på.

Enkel plug-and-play-løsning

Synkroniser innhold via Hue-appen

Fullskjermfangst med fiskeøyelinse

Avansert algoritme for fargematching

Sømløs integrasjon med Hue-oppsett