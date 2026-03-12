Play screen sync
Nåværende pris er 1389,00 kr
Nåværende pris er 1389,00 kr
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Om Play screen sync
Ikke bare se på TV – opplev den på en ny måte! Hue Screen Sync er en plug-and-play-løsning som gjør det enkelt å komme i gang med Hue Entertainment. Den kobles enkelt til TV-en og synkroniserer innholdet på skjermen med Hue-lysene dine i sanntid, slik at lys og farger følger det som skjer på skjermen. Synkroniser favorittfilmer, -serier og -sport – enten du strømmer via favorittappene dine eller ser på vanlig TV. Et fisheye-objektiv fanger hele skjermen fra kant til kant. Den avanserte synkroniseringsalgoritmen analyserer hver farge for å gi optimal lyssynkronisering, slik at Hue-lysene dine følger alt som skjer på skjermen – selv når lysforholdene i rommet endrer seg. Sett opp underholdningsområdet i Hue-appen, synkroniser enkelt lysene dine med Hue Play Screen Sync, og tilpass opplevelsen til det du ser på.
- Enkel plug-and-play-løsning
- Synkroniser innhold via Hue-appen
- Fullskjermfangst med fiskeøyelinse
- Avansert algoritme for fargematching
- Sømløs integrasjon med Hue-oppsett
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103173126
Design og utseende
- Farge
- Svart
- Materiale
- Plast
Holdbarhet
- For omgivelsestemperaturer mellom
- 0 til +40 °C
- Nominell levetid
- 87 600
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
- Batterier følger med
- Nei
Emballasjemål og vekt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103173126
- Nettovekt
- 0,28 kg
- Bruttovekt
- 0,5 kg
- Høyde
- 190 mm
- Lengde
- 100 mm
- Bredde
- 147 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004440202
Strømforbruk
- Strømforbruk i standbymodus
- 0
- Effektforbruk
- 1,5
Produktets mål og vekt
- Kabellengde
- 2 000
- Total høyde
- 68,2 mm
- Total lengde
- 180,4 mm
- Total bredde
- 139,6 mm
- Produkthøydeområde
- 45.5 mm to 68.2 mm
Service
- Garanti
- To år
Tekniske spesifikasjoner
- Strømnett
- 100–240 V
- IP-klasse
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Klasse III – sikker ekstra lav spenning
- UL: våte, fuktige eller tørre steder
- Tørt område
- Radiofrekvensregistrering
- Ikke relevant
- Monteringsalternativer
- TV
Lyspæren
- Programvare kan oppgraderes
- Ja
Hva støttes
- Kompatibel med effektfunksjonen
- Yes
- Philips Hue-appen
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Fungerer uten Wi-Fi
- HDMI
- Nei
- Videooppløsning
- no video output
- Videoformater
- no video output
- Definert støtteperiode
- Minimum 60 måneder fra datoen for kjøp fra en autorisert forhandler
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikasjonsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-funksjonalitet
- Ikke tilgjengelig
Annet
- Brukerhåndbok
- User Manual
- Avhending av produktet
- Ved slutten av (den økonomiske) levetiden skal produktet kastes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet ditt bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse
- Demontering
- Ingen demonteringsinformasjon tilgjengelig