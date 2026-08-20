Smartlamper

Devote Hue slank taklampe S – 2-pakning
Jevn lysfordeling
⌀ 29,1 cm
Opptil 2000 lumen
Matt hvit syntetisk
Nåværende pris er 1 899,00 kr
Tento rundt WCA LED-takpanel, 42,1 cm svart
Diskré glød oppover
⌀42,1 cm
Opptil 3100 lumen
Syntetisk profil
Nåværende pris er 1 729,00 kr
Perifo sylinderspotlight
5,3 watt
17,7 cm på skinnen
Opptil 510 lumen
Roterer 350 grader
Nåværende pris er 1 499,00 kr
Tento rundt WCA LED-takpanel, 54,2 cm hvitt
Diskré glød oppover
⌀54,2 cm
Opptil 3500 lumen
Syntetisk profil
Nåværende pris er 1 499,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Lily utendørs spotlampe
Integrert LED
Hvitt og farget lys
System for lav spenning – basisenhet
Smart kontroll med Hue Bridge*
Nåværende pris er 4 149,00 kr
Nyhet
Slankt innfelt lys, 90 mm 3-pakning
Justerbart hvitt og farget lys
Chromasync™-fargematching
1000 lumen
Vanntett (IP44)
Nåværende pris er 2 879,00 kr
Devote Hue slank taklampe M
Jevn lysfordeling
⌀ 42,1 cm
Opptil 2900 lumen
Matt hvit syntetisk
Nåværende pris er 1 499,00 kr
Tento rundt WCA LED-takpanel, 29,1 cm hvitt
Diskré glød oppover
⌀29,1 cm
Opptil 2250 lumen
Syntetisk profil
Nåværende pris er 1 269,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Enrave, liten taklampe
Integrert LED
Bluetooth-styring via app
Hue Dimmer switch inkludert
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Nåværende pris er 1 439,00 kr
Tento rundt WCA LED-takpanel, 29,1 cm svart
Diskré glød oppover
⌀29,1 cm
Opptil 2250 lumen
Syntetisk profil
Nåværende pris er 1 269,00 kr
Econic utendørs vegglampe
Integrert LED
Hvitt og farget lys
Strømdrevet
Smart kontroll med Hue Bridge*
Nåværende pris er 2 319,00 kr
Tento rundt WCA LED-takpanel, 54,2 cm svart
Diskré glød oppover
⌀54,2 cm
Opptil 3500 lumen
Syntetisk profil
Nåværende pris er 2 299,00 kr
Innfelt Centura-spotlight
Inkluderer GU10-lyskilde
70 mm diameter på åpning
Justerbart hode
Smalstrålet
Nåværende pris er 819,00 kr
Perio skinne 1,5 m
1,5 meter
Plass til opptil åtte spotter/anheng
Passer til ett stort lysrør eller lyslinje
Nåværende pris er 1 099,00 kr
Devote Hue slank taklampe S
Jevn lysfordeling
⌀ 29,1 cm
Opptil 2000 lumen
Matt hvit syntetisk
Nåværende pris er 929,00 kr
Nyhet
Lucca utendørs vegglampe
Hvitt og farget lys
1100 lumen
App- og stemmestyring
Matter-kompatibel
Nåværende pris er 1 159,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Firkantet Tento-takpanel – mellomstort
Jevn dimming
39.5 x 39.5 cm
Opptil 2000 lumen
Syntetisk profil
Nåværende pris er 1 729,00 kr
Innfelt Centura spotlight (trepakning)
Inkluderer GU10-lyskilde
70 mm diameter på åpning
Justerbart hode
Smalstrålet
Nåværende pris er 2 189,00 kr
Perifoskinne 1 m
1 meter
Plass til opptil fem spotter/anheng
Passer til ett kompakt lysrør
Nåværende pris er 869,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Lily XL utendørs spotlys
Integrert LED
Hvitt og farget lys
System for lav spenning – utvidelse
Smart kontroll med Hue Bridge*
Nåværende pris er 1 959,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Resonate utelampe til vegg
Integrert LED
Hvitt og farget lys
Strømdrevet
Smart kontroll med Hue Bridge*
Nåværende pris er 1 959,00 kr
Tento rund WA LED-takpanel, 29,1 cm svart
Diskré glød oppover
⌀29,1 cm
Opptil 2250 lumen
Syntetisk profil
Nåværende pris er 1 039,00 kr
Aurelle Hue Round panellys
Jevn lysfordeling
⌀39,5 cm
Opptil 2450 lumen
Matt hvit aluminium
Nåværende pris er 1 759,00 kr
Perifo sylinderanheng
5,2 watt
17,7 cm på skinnen
Opptil 510 lumen
Hev og senk ledningen
Nåværende pris er 1 849,00 kr