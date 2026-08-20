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Smartlamper

Kompletter oppsettet ditt med lamper designet for hvert rom. Fra pendellamper og Taklamper til veggarmaturer: Alle lamper integreres sømløst med Hue-appen, slik at du får full kontroll i hele hjemmet.

344 produkter
Nærbilde av fronten på Devote Hue slank taklampe S – 2-pakning

Devote Hue slank taklampe S – 2-pakning

Jevn lysfordeling
⌀ 29,1 cm
Opptil 2000 lumen
Matt hvit syntetisk
Nærbilde av fronten på Tento rundt WCA LED-takpanel, 42,1 cm svart

Tento rundt WCA LED-takpanel, 42,1 cm svart

Diskré glød oppover
⌀42,1 cm
Opptil 3100 lumen
Syntetisk profil
Nærbilde av fronten på Perifo sylinderspotlight

Perifo sylinderspotlight

5,3 watt
17,7 cm på skinnen
Opptil 510 lumen
Roterer 350 grader
Nærbilde av fronten på Tento rundt WCA LED-takpanel, 54,2 cm hvitt

Tento rundt WCA LED-takpanel, 54,2 cm hvitt

Diskré glød oppover
⌀54,2 cm
Opptil 3500 lumen
Syntetisk profil
20% rabatt med Bridge!
Nærbilde av fronten på Lily utendørs spotlampe

Lily utendørs spotlampe

Integrert LED
Hvitt og farget lys
System for lav spenning – basisenhet
Smart kontroll med Hue Bridge*
Nyhet
Nærbilde av fronten på Slankt innfelt lys, 90 mm 3-pakning

Slankt innfelt lys, 90 mm 3-pakning

Justerbart hvitt og farget lys
Chromasync™-fargematching
1000 lumen
Vanntett (IP44)
Nærbilde av fronten på Devote Hue slank taklampe M

Devote Hue slank taklampe M

Jevn lysfordeling
⌀ 42,1 cm
Opptil 2900 lumen
Matt hvit syntetisk
Nærbilde av fronten på Tento rundt WCA LED-takpanel, 29,1 cm hvitt

Tento rundt WCA LED-takpanel, 29,1 cm hvitt

Diskré glød oppover
⌀29,1 cm
Opptil 2250 lumen
Syntetisk profil
20% rabatt med Bridge!
Nærbilde av fronten på Enrave, liten taklampe

Enrave, liten taklampe

Integrert LED
Bluetooth-styring via app
Hue Dimmer switch inkludert
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Nærbilde av fronten på Tento rundt WCA LED-takpanel, 29,1 cm svart

Tento rundt WCA LED-takpanel, 29,1 cm svart

Diskré glød oppover
⌀29,1 cm
Opptil 2250 lumen
Syntetisk profil
Nærbilde av fronten på Econic utendørs vegglampe

Econic utendørs vegglampe

Integrert LED
Hvitt og farget lys
Strømdrevet
Smart kontroll med Hue Bridge*
Nærbilde av fronten på Tento rundt WCA LED-takpanel, 54,2 cm svart

Tento rundt WCA LED-takpanel, 54,2 cm svart

Diskré glød oppover
⌀54,2 cm
Opptil 3500 lumen
Syntetisk profil
Nærbilde av fronten på Innfelt Centura-spotlight

Innfelt Centura-spotlight

Inkluderer GU10-lyskilde
70 mm diameter på åpning
Justerbart hode
Smalstrålet
Nærbilde av fronten på Perio skinne 1,5 m

Perio skinne 1,5 m

1,5 meter
Plass til opptil åtte spotter/anheng
Passer til ett stort lysrør eller lyslinje
Nærbilde av fronten på Devote Hue slank taklampe S

Devote Hue slank taklampe S

Jevn lysfordeling
⌀ 29,1 cm
Opptil 2000 lumen
Matt hvit syntetisk
Nyhet
Nærbilde av fronten på Lucca utendørs vegglampe

Lucca utendørs vegglampe

Hvitt og farget lys
1100 lumen
App- og stemmestyring
Matter-kompatibel
20% rabatt med Bridge!
Nærbilde av fronten på Firkantet Tento-takpanel – mellomstort

Firkantet Tento-takpanel – mellomstort

Jevn dimming
39.5 x 39.5 cm
Opptil 2000 lumen
Syntetisk profil
Nærbilde av fronten på Innfelt Centura spotlight (trepakning)

Innfelt Centura spotlight (trepakning)

Inkluderer GU10-lyskilde
70 mm diameter på åpning
Justerbart hode
Smalstrålet
Nærbilde av fronten på Perifoskinne 1 m

Perifoskinne 1 m

1 meter
Plass til opptil fem spotter/anheng
Passer til ett kompakt lysrør
20% rabatt med Bridge!
Nærbilde av fronten på Lily XL utendørs spotlys

Lily XL utendørs spotlys

Integrert LED
Hvitt og farget lys
System for lav spenning – utvidelse
Smart kontroll med Hue Bridge*
20% rabatt med Bridge!
Nærbilde av fronten på Resonate utelampe til vegg

Resonate utelampe til vegg

Integrert LED
Hvitt og farget lys
Strømdrevet
Smart kontroll med Hue Bridge*
Nærbilde av fronten på Tento rund WA LED-takpanel, 29,1 cm svart

Tento rund WA LED-takpanel, 29,1 cm svart

Diskré glød oppover
⌀29,1 cm
Opptil 2250 lumen
Syntetisk profil
Nærbilde av fronten på Aurelle Hue Round panellys

Aurelle Hue Round panellys

Jevn lysfordeling
⌀39,5 cm
Opptil 2450 lumen
Matt hvit aluminium
Nærbilde av fronten på Perifo sylinderanheng

Perifo sylinderanheng

5,2 watt
17,7 cm på skinnen
Opptil 510 lumen
Hev og senk ledningen
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Alt du trenger å vite om smartlamper

Hva er forskjellen mellom en smartlampe og en smartpære?

Vil smartlamper gjøre hjemmets Wi-Fi tregere?

Hva slags smartlamper tilbyr Philips Hue?

Hva er de beste lampene for moderne stuer?

Hvordan velger jeg riktig lampe til soverommet mitt?

Hvor kan jeg finne pendellamper av høy kvalitet?

Hvor kan jeg finne lamper av høy kvalitet til hjemmebiblioteket eller hjemmekontoret mitt?

Hvordan installerer jeg en Philips Hue-lampe?

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