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TV-baklys

La underholdningen strekke seg utover skjermen med våre TV-baklys. TV-baklys og synkroniseringstilbehør synkroniseres med filmer, gaming, sport og innhold fra strømmetjenester i sanntid for å skape en mer oppslukende seeropplevelse.

3 produkter
Nærbilde av fronten på Play gradient lightstrip 75 inch

Play gradient lightstrip 75 inch

Laget for TV-er på 75" og større
Inkluderer strømforsyning og fester
Kombinerer hvitt og farget lys
Krever Hue Bridge og Hue sync box
Nærbilde av fronten på Play gradient lightstrip 65 inch

Play gradient lightstrip 65 inch

Laget for TV-er på 65 til 70 tommer
Inkluderer strømforsyning og fester
Kombinerer hvitt og farget lys
Krever Hue Bridge og Hue sync box
Nærbilde av fronten på Play gradient lightstrip 55 inch

Play gradient lightstrip 55 inch

Laget for TV-er på 55 til 60 tommer
Inkluderer strømforsyning og fester
Kombinerer hvitt og farget lys
Krever Hue Bridge og Hue sync box
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Guide til TV-baklys:

Hvordan synkroniserer smarte TV-baklys med innholdet på skjermen?

Kan jeg kontrollere TV-baklysene med stemmekommandoer?

Kan jeg tilpasse lyseffektene til TV-baklysene i en mobilapp?

Hvordan monterer jeg TV-baklys?

Hva er TV-baklys?

Hva er lengden på LED-stripen til en 55-tommers TV?

Er Hue TV-baklys kompatible med alle TV-merker?

Kan jeg styre synkroniseringen av TV-baklysene med en app på telefonen?

Hvilke LED-strips er best til TV-baklys?

Hvilke LED-strips for TV og synkroniseringstilbehør er best?

Les mer om TV-baklys og LED-strips til TV

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