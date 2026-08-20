Play gradient lightstrip 75 inch
Laget for TV-er på 75" og større
Inkluderer strømforsyning og fester
Kombinerer hvitt og farget lys
Krever Hue Bridge og Hue sync box
Nåværende pris er 2 999,00 kr
Play gradient lightstrip 65 inch
Laget for TV-er på 65 til 70 tommer
Inkluderer strømforsyning og fester
Kombinerer hvitt og farget lys
Krever Hue Bridge og Hue sync box
Nåværende pris er 2 649,00 kr
Play gradient lightstrip 55 inch
Laget for TV-er på 55 til 60 tommer
Inkluderer strømforsyning og fester
Kombinerer hvitt og farget lys
Krever Hue Bridge og Hue sync box
Nåværende pris er 2 419,00 kr
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