Hue Play gulvlampe stor
Nåværende pris er 1 729,00 kr
Hue Play gulvlampe kompakt
Nåværende pris er 1 619,00 kr
Twilight nattbordslampe , svart
Nåværende pris er 3 229,00 kr
Hue Play bordlampe
Nåværende pris er 929,00 kr
Go bærbar bordlampe
Nåværende pris er 1 959,00 kr
Signe gradient gulvlampe
Nåværende pris er 4 149,00 kr
Signe gradient gulvlampe
Nåværende pris er 3 919,00 kr
Flourish-bordlys
Nåværende pris er 1 849,00 kr
Play gradient light tube - stor
Nåværende pris er 2 649,00 kr
Play light bar 2-pakning
Nåværende pris er 1 729,00 kr
Play light bar 2-pakning
Nåværende pris er 1 729,00 kr
Bloom-bordlampe
Nåværende pris er 1 159,00 kr
Bærbar Go-lampe
Nåværende pris er 1 159,00 kr
Lightguide ellipse + dome bordlampe (sandfarget)
Nåværende pris er 1 908,00 kr
Lightguide stor globe + cone bordlampe (sandfarget)
Nåværende pris er 1 908,00 kr
Lightguide stor globe + cone bordlampe (grågrønn)
Nåværende pris er 1 908,00 kr
Lightguide trekant + cone bordlampe (svart)
Nåværende pris er 1 908,00 kr
Lightguide trekant + cone bordlampe (grågrønn)
Nåværende pris er 1 908,00 kr
Flerpakning: Hue sync box 8K + 2-pakning Play bar svart
Pakkeprisen er 5 470,10 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 5 758,00 kr
Play light bar 1-pakning
Nåværende pris er 979,00 kr
Play light bar, utvidelsespakke
Nåværende pris er 819,00 kr
Play light bar 1-pakning
Nåværende pris er 979,00 kr
Iris-bordlampe
Nåværende pris er 1 389,00 kr
Signe gradient bordlampe
Nåværende pris er 2 589,00 kr