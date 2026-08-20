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Smarte LED-pærer

Enten du trenger en bordlampe, gulvlampe, nattbordslampe eller bærbar lampe, finner du den hos oss. Våre smarte LED-lamper kombinerer moderne design med alle mulighetene i Hue-systemet. Skap den rette stemningen, synkroniser lysene med TV, musikk og gaming, og styr alt fra Hue-appen eller en stemmeassistent.

49 produkter
Nyhet
Nærbilde av fronten på Hue Play gulvlampe stor

Hue Play gulvlampe stor

RGBWWIC-teknologi
Chromasync-fargematching
Enkel plassering
Synkroniser via TV-app/sync box
Nyhet
Nærbilde av fronten på Hue Play gulvlampe kompakt

Hue Play gulvlampe kompakt

RGBWWIC-teknologi
Chromasync-fargematching
Enkel plassering
Synkroniser via TV-app/sync box
Bare på Philips-Hue.com
Nærbilde av fronten på Twilight nattbordslampe , svart

Twilight nattbordslampe , svart

ColorCast-teknologi
Dobbel lyskilde
Soveautomatisering med ett trykk
Meget lav dimming
Nyhet
Nærbilde av fronten på Hue Play bordlampe

Hue Play bordlampe

RGBWWIC-teknologi
Chromasync-fargematching
Enkel plassering
Synkroniser via TV-app/sync box
Nærbilde av fronten på Go bærbar bordlampe

Go bærbar bordlampe

Fungerer innendørs og utendørs
Koble til med Bluetooth
Styres med app eller stemmen
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Nærbilde av fronten på Signe gradient gulvlampe

Signe gradient gulvlampe

Eik
Bluetooth-styring via app
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Nærbilde av fronten på Signe gradient gulvlampe

Signe gradient gulvlampe

Svart
Bluetooth-styring via app
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Nærbilde av fronten på Flourish-bordlys

Flourish-bordlys

Justerbart hvitt og farget lys
A60-lyspære med lumeneffekt på 1100 følger med
App- og stemmestyring
Zigbee- og Matter-kompatibel
Nærbilde av fronten på Play gradient light tube - stor

Play gradient light tube - stor

Laget for TV-er på 60" og større
Strømforsyning inkludert
Kombinerer hvitt og farget lys
Krever Hue Bridge og Hue sync box
Nærbilde av fronten på Play light bar 2-pakning

Play light bar 2-pakning

Dobbeltpakke
Integrert LED
Svart
Smart kontroll med Hue Bridge*
Nærbilde av fronten på Play light bar 2-pakning

Play light bar 2-pakning

Dobbeltpakke
Integrert LED
Hvit
Smart kontroll med Hue Bridge*
Nærbilde av fronten på Bloom-bordlampe

Bloom-bordlampe

Integrert LED
Direkte styring via Bluetooth
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Nærbilde av fronten på Bærbar Go-lampe

Bærbar Go-lampe

Integrert LED og batteri
Bluetooth-styring via app
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Bare på Philips-Hue.com
Nærbilde av fronten på Lightguide ellipse + dome bordlampe (sandfarget)

Lightguide ellipse + dome bordlampe (sandfarget)

Inkluderer en Lightguide lyspære
Inkluderer en 3D-printet lampefot
Perfekt passform mellom lyspære og lampefot
Laget av resirkulerte materialer
Bare på Philips-Hue.com
Nærbilde av fronten på Lightguide stor globe + cone bordlampe (sandfarget)

Lightguide stor globe + cone bordlampe (sandfarget)

Inkluderer en Lightguide lyspære
Inkluderer en 3D-printet lampefot
Perfekt passform mellom lyspære og lampefot
Laget av resirkulerte materialer
Bare på Philips-Hue.com
Nærbilde av fronten på Lightguide stor globe + cone bordlampe (grågrønn)

Lightguide stor globe + cone bordlampe (grågrønn)

Inkluderer en Lightguide lyspære
Inkluderer en 3D-printet lampefot
Perfekt passform mellom lyspære og lampefot
Laget av resirkulerte materialer
Bare på Philips-Hue.com
Nærbilde av fronten på Lightguide trekant + cone bordlampe (svart)

Lightguide trekant + cone bordlampe (svart)

Inkluderer en Lightguide lyspære
Inkluderer en 3D-printet lampefot
Perfekt passform mellom lyspære og lampefot
Laget av resirkulerte materialer
Bare på Philips-Hue.com
Nærbilde av fronten på Lightguide trekant + cone bordlampe (grågrønn)

Lightguide trekant + cone bordlampe (grågrønn)

Inkluderer en Lightguide lyspære
Inkluderer en 3D-printet lampefot
Perfekt passform mellom lyspære og lampefot
Laget av resirkulerte materialer
Salg
Nærbilde av fronten på Flerpakning: Hue sync box 8K + 2-pakning Play bar svart

Flerpakning: Hue sync box 8K + 2-pakning Play bar svart

Synkroniser lys med TV-innhold ved 8K 60 Hz og 4K 120 Hz
HDMI 2.1-sertifisert
Skaper 1:1 fargesynkronisering med det som vises på skjermen
Koble til opptil 10 Philips Hue-lys
20% rabatt med Bridge!
Nærbilde av fronten på Play light bar 1-pakning

Play light bar 1-pakning

Enkeltpakning
Integrert LED
White
Smart kontroll med Hue Bridge*
Nærbilde av fronten på Play light bar, utvidelsespakke

Play light bar, utvidelsespakke

Utvidelsespakke 1 PC
Integrert LED
Svart
Smart kontroll med Hue Bridge*
20% rabatt med Bridge!
Nærbilde av fronten på Play light bar 1-pakning

Play light bar 1-pakning

Enkeltpakning
Integrert LED
Svart
Smart kontroll med Hue Bridge*
Nærbilde av fronten på Iris-bordlampe

Iris-bordlampe

Integrert LED
Direkte styring via Bluetooth
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Nærbilde av fronten på Signe gradient bordlampe

Signe gradient bordlampe

Hvitt
Bluetooth-styring via app
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
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Alt du trenger å vite om smarte LED-lamper

Trenger jeg en Hue Bridge for å bruke smarte LED-lamper?

Kan jeg gruppere flere smarte LED-lamper sammen?

Trenger jeg en egen dimmer for å dimme smarte LED-lamper?

Hvilke LED-lamper kombinerer smart teknologi med design av høy kvalitet?

Kan LED-pærer dimmes?

Hvilke lamper passer best i et moderne hjem?

Hvilke lamper passer til en rustikk interiørstil?

Finnes det moderne lamper som kan synkroniseres med musikk?

Kan jeg styre lampen med telefonen eller stemmekommandoer?

Hvilke smartlamper er best når du ønsker justerbar lysstyrke?

Lær mer om lamper

Fordeler med smart LED-belysning

Ideer til soveromsbelysning

Utforsk beroligende soveromsbelysningsideer med lagvis lys, inspirasjon til nattbordslamper og beroligende farger for søvn med Philips Hue smartbelysning.
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