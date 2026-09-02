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Dekorative lys

Gi hvert rom et personlig preg med dekorative LED-strips og lyslenker. Skap den rette stemningen med justerbar lysstyrke, farger og lysscener. Skap den perfekte stemningen, enten du vil slappe av, ha gjester eller nyte hverdagen.

58 produkter
Nærbilde av fronten på OmniGlow LED-strip 10 m

OmniGlow LED-strip 10 m

4500 lumen
OmniGlow-teknologi for jevne lyseffekter
Direkte og indirekte lys
Ultra-bright, ekte hvitt
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OmniGlow LED-strip 5 m

4500 lumen
OmniGlow-teknologi for jevne lyseffekter
Direkte og indirekte lys
Ultra-bright, ekte hvitt
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Flux utendørs LED-strip 10 m

Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
3000 lumen
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Neon utendørs LED-strip 10 m

Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
1100 lumen
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20% rabatt med Bridge!
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Neon utendørs LED-strip 3 m

Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
1100 lumen
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20% rabatt med Bridge!
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Neon utendørs LED-strip 5 m

Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
1100 lumen
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Festavia Globe lyslenke, 7 m

7 m lyslenke
10 Lightguide-lyspærer
Hvit og fargeovergang
Lyssterke lyspærer med 50 lumen
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Festavia-lyslenker

Lag en gradient av farger
500 smarte fargelysdioder
40 meter ledning
Innendørs og utendørs bruk
20% rabatt med Bridge!
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Flux ultra-bright LED-strip 3 m

Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Ultraklart, ekte hvitt lys
2900 lumen
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Festavia Globe lyslenke, 21 m

21 m lyslenke
30 Lightguide-lyspærer
Hvit og fargeovergang
Lyssterke lyspærer med 50 lumen
20% rabatt med Bridge!
Nærbilde av fronten på Flux ultra-bright LED-strip 5 m

Flux ultra-bright LED-strip 5 m

Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Ultraklart, ekte hvitt lys
4800 lumen
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Flux utendørs LED-strip 6 m

Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
3000 lumen
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20% rabatt med Bridge!
Nærbilde av fronten på Festavia-lyslenker

Festavia-lyslenker

Lag en gradient av farger
100 smarte fargelysdioder
8 meter ledning
Innendørs og utendørs bruk
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OmniGlow LED-strip 3 m

2700 lumen
OmniGlow-teknologi for jevne lyseffekter
Direkte og indirekte lys
Ultra-bright, ekte hvitt
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20% rabatt med Bridge!
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Flux LED-strip 3 m

Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
1200 lumen
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Nærbilde av fronten på Flux ultra-bright LED-strip 10 m

Flux ultra-bright LED-strip 10 m

Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Ultraklart, ekte hvitt lys
6000 lumen
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Flux LED-strip 4 m

Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
1600 lumen
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Nyhet
Nærbilde av fronten på Philips Hue Liane 360° lyslenke 5 m

Philips Hue Liane 360° lyslenke 5 m

360° hvitt og farget lys
OmniGlow jevnt lys
Skjær til passform
Smart kontroll med Hue-app
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Flux fleksibel kobling 4-pakning

50 cm kontakt for kompleks oppsett / 1,6 ft
Perfekt lysovergang
Nøyaktig installasjon
Sikker og enkel i bruk
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Festavia Globe lyslenke, 14 m

14 m lyslenke
20 Lightguide-lyspærer
Hvit og fargeovergang
Lyssterke lyspærer med 50 lumen
20% rabatt med Bridge!
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Festavia-lyslenker

Lag en gradient av farger
250 smarte fargelysdioder
20 meter ledning
Innendørs og utendørs bruk
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Flux hjørnekobling 4-pakning

Koble sammen 2 LED-strips
90-graders hjørneforbindelse
Sikrer jevn lysstyrke
Gjør-det-selv-vennlig
20% rabatt med Bridge!
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Flux utendørs LED-strip 5 m

Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
3000 lumen
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Startpakke: Flux LED-strip 6 m + Bridge Pro

Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart og naturlig hvitt lys
Få tilgang til alle Hue funksjoner
Legg til 150+ lys, 50+ kontroller
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