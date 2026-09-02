OmniGlow LED-strip 10 m
4500 lumen
OmniGlow-teknologi for jevne lyseffekter
Direkte og indirekte lys
Ultra-bright, ekte hvitt
Nåværende pris er 4 029,00 kr
OmniGlow LED-strip 5 m
4500 lumen
OmniGlow-teknologi for jevne lyseffekter
Direkte og indirekte lys
Ultra-bright, ekte hvitt
Nåværende pris er 2 319,00 kr
Flux utendørs LED-strip 10 m
Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
3000 lumen
Nåværende pris er 3 119,00 kr
Neon utendørs LED-strip 10 m
Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
1100 lumen
Nåværende pris er 4 259,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Neon utendørs LED-strip 3 m
Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
1100 lumen
Nåværende pris er 1 729,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Neon utendørs LED-strip 5 m
Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
1100 lumen
Nåværende pris er 2 419,00 kr
Festavia Globe lyslenke, 7 m
7 m lyslenke
10 Lightguide-lyspærer
Hvit og fargeovergang
Lyssterke lyspærer med 50 lumen
Nåværende pris er 1 959,00 kr
Festavia-lyslenker
Lag en gradient av farger
500 smarte fargelysdioder
40 meter ledning
Innendørs og utendørs bruk
Nåværende pris er 4 259,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Flux ultra-bright LED-strip 3 m
Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Ultraklart, ekte hvitt lys
2900 lumen
Nåværende pris er 1 269,00 kr
Festavia Globe lyslenke, 21 m
21 m lyslenke
30 Lightguide-lyspærer
Hvit og fargeovergang
Lyssterke lyspærer med 50 lumen
Nåværende pris er 3 459,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Flux ultra-bright LED-strip 5 m
Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Ultraklart, ekte hvitt lys
4800 lumen
Nåværende pris er 1 849,00 kr
Flux utendørs LED-strip 6 m
Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
3000 lumen
Nåværende pris er 2 079,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Festavia-lyslenker
Lag en gradient av farger
100 smarte fargelysdioder
8 meter ledning
Innendørs og utendørs bruk
Nåværende pris er 1 389,00 kr
OmniGlow LED-strip 3 m
2700 lumen
OmniGlow-teknologi for jevne lyseffekter
Direkte og indirekte lys
Ultra-bright, ekte hvitt
Nåværende pris er 1 729,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Flux LED-strip 3 m
Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
1200 lumen
Nåværende pris er 929,00 kr
Flux ultra-bright LED-strip 10 m
Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Ultraklart, ekte hvitt lys
6000 lumen
Nåværende pris er 3 119,00 kr
Flux LED-strip 4 m
Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
1600 lumen
Nåværende pris er 1 039,00 kr
Nyhet
Philips Hue Liane 360° lyslenke 5 m
360° hvitt og farget lys
OmniGlow jevnt lys
Skjær til passform
Smart kontroll med Hue-app
Nåværende pris er 6 099,00 kr
Flux fleksibel kobling 4-pakning
50 cm kontakt for kompleks oppsett / 1,6 ft
Perfekt lysovergang
Nøyaktig installasjon
Sikker og enkel i bruk
Nåværende pris er 289,00 kr
Festavia Globe lyslenke, 14 m
14 m lyslenke
20 Lightguide-lyspærer
Hvit og fargeovergang
Lyssterke lyspærer med 50 lumen
Nåværende pris er 2 649,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Festavia-lyslenker
Lag en gradient av farger
250 smarte fargelysdioder
20 meter ledning
Innendørs og utendørs bruk
Nåværende pris er 2 649,00 kr
Flux hjørnekobling 4-pakning
Koble sammen 2 LED-strips
90-graders hjørneforbindelse
Sikrer jevn lysstyrke
Gjør-det-selv-vennlig
Nåværende pris er 239,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Flux utendørs LED-strip 5 m
Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
3000 lumen
Nåværende pris er 1 849,00 kr
Startpakke: Flux LED-strip 6 m + Bridge Pro
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart og naturlig hvitt lys
Få tilgang til alle Hue funksjoner
Legg til 150+ lys, 50+ kontroller
Nåværende pris er 2 319,00 kr