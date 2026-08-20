20% rabatt med Bridge!
Calla utendørs sokkel
Lav spenning
Matt svart finish
105 x 252 mm
PSU selges separat
Nåværende pris er 1 619,00 kr
IMPRESS UTENDØRS SOKKELLYS
Kablet
Matt svart finish
400 x 100 mm
Smart kontroll med Hue Bridge*
Nåværende pris er 2 319,00 kr
Impress sokkellampe (lav spenning)
Lav spenning
Matt svart finish
400 x 100 mm
PSU selges separat
Nåværende pris er 2 319,00 kr
-10%
Utendørspakning: 4 Calla sokkel + 100W strømforsyning
Banebelysning
Hvitt og farget lys
Lavvolt system
Hue Bridge kreves
Pakkeprisen er 6 871,50 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 7 635,00 kr
Econic utendørs sokkellys
Integrert LED
Hvitt og farget lys
Strømdrevet
Smart kontroll med Hue Bridge*
Nåværende pris er 2 319,00 kr
Turaco utendørs sokkel
Hvitt og farget lys
1100 lumen
App- og stemmestyring
Matter-kompatibel
Nåværende pris er 1 729,00 kr
Calla utendørs pullert
Lav spenning
Rustfritt stål
104 x 252 mm
PSU selges separat
Nåværende pris er 1 789,00 kr
Nyhet
Lucca utendørs sokkel
Hvitt og farget lys
1100 lumen
App- og stemmestyring
Matter-kompatibel
Nåværende pris er 1 559,00 kr
Calla utendørs sokkel
Lav spenning
Matt svart finish
104 x 402 mm
PSU selges separat
Nåværende pris er 2 079,00 kr
Nyro utendørs søkkel
Integrert LED
Hvitt og farget lys
Strømdrevet
Smart kontroll med Hue Bridge*
Nåværende pris er 2 319,00 kr
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