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Utendørs stilys

Vis vei med utendørsbelysning. Disse smarte utendørslysene er designet for gangveier, innkjørsler, terrasser og hagestier, og kombinerer elegant design med pålitelig ytelse i all slags vær.

10 produkter
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Nærbilde av fronten på Calla utendørs sokkel

Calla utendørs sokkel

Lav spenning
Matt svart finish
105 x 252 mm
PSU selges separat
Nærbilde av fronten på IMPRESS UTENDØRS SOKKELLYS

IMPRESS UTENDØRS SOKKELLYS

Kablet
Matt svart finish
400 x 100 mm
Smart kontroll med Hue Bridge*
Nærbilde av fronten på Impress sokkellampe (lav spenning)

Impress sokkellampe (lav spenning)

Lav spenning
Matt svart finish
400 x 100 mm
PSU selges separat
-10%
Nærbilde av fronten på Utendørspakning: 4 Calla sokkel + 100W strømforsyning

Utendørspakning: 4 Calla sokkel + 100W strømforsyning

Banebelysning
Hvitt og farget lys
Lavvolt system
Hue Bridge kreves
Nærbilde av fronten på Econic utendørs sokkellys

Econic utendørs sokkellys

Integrert LED
Hvitt og farget lys
Strømdrevet
Smart kontroll med Hue Bridge*
Nærbilde av fronten på Turaco utendørs sokkel

Turaco utendørs sokkel

Hvitt og farget lys
1100 lumen
App- og stemmestyring
Matter-kompatibel
Nærbilde av fronten på Calla utendørs pullert

Calla utendørs pullert

Lav spenning
Rustfritt stål
104 x 252 mm
PSU selges separat
Nyhet
Nærbilde av fronten på Lucca utendørs sokkel

Lucca utendørs sokkel

Hvitt og farget lys
1100 lumen
App- og stemmestyring
Matter-kompatibel
Nærbilde av fronten på Calla utendørs sokkel

Calla utendørs sokkel

Lav spenning
Matt svart finish
104 x 402 mm
PSU selges separat
Nærbilde av fronten på Nyro utendørs søkkel

Nyro utendørs søkkel

Integrert LED
Hvitt og farget lys
Strømdrevet
Smart kontroll med Hue Bridge*
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Guide til utendørsbelysning

Hvor langt fra hverandre bør stilys plasseres langs en gangvei?

Er dekorative stilys robuste nok til å tåle tøffe værforhold?

Hvordan velger jeg riktig stil til hagen min?

Hva er den mest elegante stibelysningen for en moderne terrasse?

Hvordan velger jeg den beste stibelysningen til hagen min?

Hva er den beste utendørs stibelysningen med bevegelsessensor?

Finnes det energieffektive alternativer for stibelysning?

Hva er fordelene med Philips Hue utendørs stilys?

Kan jeg installere utendørs sti-/ganglys selv, eller trenger jeg profesjonell hjelp?

Tilbyr Philips Hue solcelledrevne sti-/stilys, eller er et lavspenningssystem bedre for hagebelysning?

Lær mer om stilys

Ideer til utebelysning med stilys

Ideer til LED-utebelysning for alle områder

Utforsk inspirerende ideer til utebelysning for hager, stier, vegger, balkonger med mer. Skap stemning, trygghet og stil med smart utendørsbelysning.
Guide til sikkerhetsbelysning

Veiledning om sikkerhetsbelysning

Få en detaljert oversikt over hvordan sikkerhetsbelysning i hjemmet kan gi deg ro i sinnet og økt sikkerhet i og rundt hjemmet ditt.
Tips om bruk av Philips Hue-bevegelsessensorer:

Slik bruker du bevegelsessensorer for smartbelysning

Bli nærmere kjent med fordelene ved å bruke bevegelsessensorer sammen med smartbelysningssystemet ditt, slik at du kan navigere trygt og praktisk rundt i hjemmet ditt.
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