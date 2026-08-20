Innendørs smart LED-belysning

OmniGlow LED-strip 10 m
4500 lumen
OmniGlow-teknologi for jevne lyseffekter
Direkte og indirekte lys
Ultra-bright, ekte hvitt
Nåværende pris er 4 029,00 kr
Perifo sylinderspotlight
5,3 watt
17,7 cm på skinnen
Opptil 510 lumen
Roterer 350 grader
Nåværende pris er 1 499,00 kr
OmniGlow LED-strip 5 m
4500 lumen
OmniGlow-teknologi for jevne lyseffekter
Direkte og indirekte lys
Ultra-bright, ekte hvitt
Nåværende pris er 2 319,00 kr
Nyhet
Kablet dimmer switch for ikke-smarte lamper
Legg til vanlige lys som kan dimmes, i Hue
App- og stemmestyring
Trenger ikke batteri
Få tilgang til mer med en Hue Bridge
Nåværende pris er 699,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Bridge
Støtter 50 lys, 12 tilbehør
Klargjort for Hue Sync
Få tilgang til integrering av lys og sikkerhet
Avansert kryptering
Nåværende pris er 929,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Enrave, liten taklampe
Integrert LED
Bluetooth-styring via app
Hue Dimmer switch inkludert
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Nåværende pris er 1 439,00 kr
Festavia-lyslenker
Lag en gradient av farger
500 smarte fargelysdioder
40 meter ledning
Innendørs og utendørs bruk
Nåværende pris er 4 259,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Pære - E14 lyspærer - 2-pakning
Hvitt og farget lys
Umiddelbar styring via Bluetooth
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Nåværende pris er 1 269,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Flux ultra-bright LED-strip 3 m
Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Ultraklart, ekte hvitt lys
2900 lumen
Nåværende pris er 1 269,00 kr
Perio skinne 1,5 m
1,5 meter
Plass til opptil åtte spotter/anheng
Passer til ett stort lysrør eller lyslinje
Nåværende pris er 1 099,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Flux ultra-bright LED-strip 5 m
Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Ultraklart, ekte hvitt lys
4800 lumen
Nåværende pris er 1 849,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Festavia-lyslenker
Lag en gradient av farger
100 smarte fargelysdioder
8 meter ledning
Innendørs og utendørs bruk
Nåværende pris er 1 389,00 kr
OmniGlow LED-strip 3 m
2700 lumen
OmniGlow-teknologi for jevne lyseffekter
Direkte og indirekte lys
Ultra-bright, ekte hvitt
Nåværende pris er 1 729,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Flux LED-strip 3 m
Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
1200 lumen
Nåværende pris er 929,00 kr
Flux ultra-bright LED-strip 10 m
Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Ultraklart, ekte hvitt lys
6000 lumen
Nåværende pris er 3 119,00 kr
Perifoskinne 1 m
1 meter
Plass til opptil fem spotter/anheng
Passer til ett kompakt lysrør
Nåværende pris er 869,00 kr
Play HDMI sync box 8K
Synkroniserer lysene med TV-innhold på 8K, 60 Hz og 4K, 120 Hz
HDMI 2.1-sertifisert
Skaper 1 : 1-fargesynkronisering med det som vises på skjermen
Koble sammen opptil 10 Philips Hue-lys
Nåværende pris er 4 029,00 kr
Pære - E14 lyspærer - 2-pakning
Varmt til kjølig hvitt lys
Umiddelbar styring via Bluetooth
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Nåværende pris er 699,00 kr
Perifo sylinderanheng
5,2 watt
17,7 cm på skinnen
Opptil 510 lumen
Hev og senk ledningen
Nåværende pris er 1 849,00 kr
Flux LED-strip 4 m
Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
1600 lumen
Nåværende pris er 1 039,00 kr
Perifo taklys 100 W 1-punkts strømforsyningsenhet
Utformet for tak
Kobles til enden av skinnen
Ledninger til strømuttak
Gir opptil 100 watt
Nåværende pris er 1 269,00 kr
Go bærbar bordlampe
Fungerer innendørs og utendørs
Koble til med Bluetooth
Styres med app eller stemmen
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Nåværende pris er 1 959,00 kr
Perifo sylinderspotlight
5,3 watt
17,7 cm på skinnen
Opptil 510 lumen
Roterer 350 grader
Nåværende pris er 1 499,00 kr
Infuse, medium vegglampe
Integrert LED
Bluetooth-styring via app
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Nåværende pris er 2 719,00 kr