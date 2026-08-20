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Innendørs smart LED-belysning

Fra kjøkken til soverom, fra bordlamper til taklamper, gir vår smartbelysning deg full kontroll. Juster lysstyrke og farger, sett opp tidsplaner og opprett personlige scener fra Hue-appen eller stemmeassistenten din.

200 produkter
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OmniGlow LED-strip 10 m

4500 lumen
OmniGlow-teknologi for jevne lyseffekter
Direkte og indirekte lys
Ultra-bright, ekte hvitt
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Perifo sylinderspotlight

5,3 watt
17,7 cm på skinnen
Opptil 510 lumen
Roterer 350 grader
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OmniGlow LED-strip 5 m

4500 lumen
OmniGlow-teknologi for jevne lyseffekter
Direkte og indirekte lys
Ultra-bright, ekte hvitt
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Nyhet
Nærbilde av fronten på Kablet dimmer switch for ikke-smarte lamper

Kablet dimmer switch for ikke-smarte lamper

Legg til vanlige lys som kan dimmes, i Hue
App- og stemmestyring
Trenger ikke batteri
Få tilgang til mer med en Hue Bridge
20% rabatt med Bridge!
Nærbilde av fronten på Bridge

Bridge

Støtter 50 lys, 12 tilbehør
Klargjort for Hue Sync
Få tilgang til integrering av lys og sikkerhet
Avansert kryptering
20% rabatt med Bridge!
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Enrave, liten taklampe

Integrert LED
Bluetooth-styring via app
Hue Dimmer switch inkludert
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Nærbilde av fronten på Festavia-lyslenker

Festavia-lyslenker

Lag en gradient av farger
500 smarte fargelysdioder
40 meter ledning
Innendørs og utendørs bruk
20% rabatt med Bridge!
Nærbilde av fronten på Pære - E14 lyspærer - 2-pakning

Pære - E14 lyspærer - 2-pakning

Hvitt og farget lys
Umiddelbar styring via Bluetooth
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
20% rabatt med Bridge!
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Flux ultra-bright LED-strip 3 m

Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Ultraklart, ekte hvitt lys
2900 lumen
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Nærbilde av fronten på Perio skinne 1,5 m

Perio skinne 1,5 m

1,5 meter
Plass til opptil åtte spotter/anheng
Passer til ett stort lysrør eller lyslinje
20% rabatt med Bridge!
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Flux ultra-bright LED-strip 5 m

Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Ultraklart, ekte hvitt lys
4800 lumen
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20% rabatt med Bridge!
Nærbilde av fronten på Festavia-lyslenker

Festavia-lyslenker

Lag en gradient av farger
100 smarte fargelysdioder
8 meter ledning
Innendørs og utendørs bruk
Nærbilde av fronten på OmniGlow LED-strip 3 m

OmniGlow LED-strip 3 m

2700 lumen
OmniGlow-teknologi for jevne lyseffekter
Direkte og indirekte lys
Ultra-bright, ekte hvitt
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20% rabatt med Bridge!
Nærbilde av fronten på Flux LED-strip 3 m

Flux LED-strip 3 m

Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
1200 lumen
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Flux ultra-bright LED-strip 10 m

Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Ultraklart, ekte hvitt lys
6000 lumen
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Perifoskinne 1 m

1 meter
Plass til opptil fem spotter/anheng
Passer til ett kompakt lysrør
Nærbilde av fronten på Play HDMI sync box 8K

Play HDMI sync box 8K

Synkroniserer lysene med TV-innhold på 8K, 60 Hz og 4K, 120 Hz
HDMI 2.1-sertifisert
Skaper 1 : 1-fargesynkronisering med det som vises på skjermen
Koble sammen opptil 10 Philips Hue-lys
Nærbilde av fronten på Pære - E14 lyspærer - 2-pakning

Pære - E14 lyspærer - 2-pakning

Varmt til kjølig hvitt lys
Umiddelbar styring via Bluetooth
Styres med app eller stemmen*
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Perifo sylinderanheng

5,2 watt
17,7 cm på skinnen
Opptil 510 lumen
Hev og senk ledningen
Nærbilde av fronten på Flux LED-strip 4 m

Flux LED-strip 4 m

Scener og effekter som kan tilpasses
Chromasync™-presisjonsfargeblanding
Klart, ekte hvitt lys
1600 lumen
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Nærbilde av fronten på Perifo taklys 100 W 1-punkts strømforsyningsenhet

Perifo taklys 100 W 1-punkts strømforsyningsenhet

Utformet for tak
Kobles til enden av skinnen
Ledninger til strømuttak
Gir opptil 100 watt
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Go bærbar bordlampe

Fungerer innendørs og utendørs
Koble til med Bluetooth
Styres med app eller stemmen
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Nærbilde av fronten på Perifo sylinderspotlight

Perifo sylinderspotlight

5,3 watt
17,7 cm på skinnen
Opptil 510 lumen
Roterer 350 grader
Nærbilde av fronten på Infuse, medium vegglampe

Infuse, medium vegglampe

Integrert LED
Bluetooth-styring via app
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
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Guide til innendørs smartbelysning

Hva er fordelene med Philips Hue sammenlignet med andre ledende merker innen innendørsbelysning?

Hvordan beregner jeg hvor mange lumen jeg trenger til innendørsbelysning?

Kan jeg styre innendørs LED-belysning med Alexa, Google Assistant eller Apple HomeKit?

Hvilken LED-belysning passer best i ulike rom i hjemmet?

Hvordan henger du opp julelys inne?

Hvordan kan jeg bruke LED-strips og lyslenker kreativt innendørs?

Hva er de beste lysene for soverommet?

Hva er det beste innendørs belysningsoppsettet for å hjelpe meg med å våkne naturlig og sove bedre?

Hvilke LED-lys er best til innendørs bruk?

Hva er de nyeste trendene innen innendørs LED-belysning?

Lær mer om innendørs belysning

Energieffektivitet for smart LED-belysning

Ideer til kjøkkenbelysning som forvandler rommet ditt

Utforsk smarte kjøkkenbelysningsideer, innfelte planløsninger og designinspirasjon for å lyse opp hvert hjørne av hjemmet ditt.
Fargeskiftende LED-lys

Ideer til soveromsbelysning

Utforsk beroligende soveromsbelysningsideer med lagvis lys, inspirasjon til nattbordslamper og beroligende farger for søvn med Philips Hue smartbelysning.
Fordeler med smart LED-belysning

Stilige ideer til stuebelysning

Discover living room lighting ideas with Philips Hue—table lamps, ceiling lights, pendants, smart ambient setups to transform your space.
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