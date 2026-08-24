Smarte lysbrytere

Nyhet
Kablet dimmer switch for ikke-smarte lamper
Legg til vanlige lys som kan dimmes, i Hue
App- og stemmestyring
Trenger ikke batteri
Få tilgang til mer med en Hue Bridge
Nåværende pris er 699,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Bridge
Støtter 50 lys, 12 tilbehør
Klargjort for Hue Sync
Få tilgang til integrering av lys og sikkerhet
Avansert kryptering
Nåværende pris er 929,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Dimmer switch
Trådløs installasjon
Batteridrevet
Enkel tilgang til lysscener
Bruk den som en fjernkontroll
Nåværende pris er 259,00 kr
Smart button
Batteridrevet
45 mm
Matt design
Festes magnetisk eller med feste
Nåværende pris er 259,00 kr
Nyhet
Kablet wall switch module til smartpærer (2-pakning)
Sørger for at Hue‑lysene er innen rekkevidde
Gjør dine gamle brytere smarte
Styr lys, rom, soner
Trenger ikke batteri
Nåværende pris er 929,00 kr
Nyhet
Kablet on/off switch (1 kanal) for vanlige lamper
Legg til vanlige lys i Hue
App- og stemmestyring
Trenger ikke batteri
Få tilgang til mer med en Bridge
Nåværende pris er 579,00 kr
Tap dial switch
Trådløs installasjon
Batteridrevet
Enkel tilgang til lysscener
Bruk den som en fjernkontroll
Nåværende pris er 579,00 kr
Tap dial switch
Trådløs installasjon
Batteridrevet
Enkel tilgang til lysscener
Bruk den som en fjernkontroll
Nåværende pris er 579,00 kr
Bare på Philips-Hue.com
Tap dial switch mini
Trådløs installasjon
Batteridrevet
Enkel tilgang til lysscener
Kan brukes som en fjernbetjening
Nåværende pris er 579,00 kr
Nyhet
Kablet on/off switch (2 kanaler) for vanlige lyskilder
Legg til vanlige lys i Hue
App- og stemmestyring
Trenger ikke batteri
Få tilgang til mer med en Bridge
Nåværende pris er 639,00 kr
20% rabatt med Bridge!
Wall switch module 2-pakning
Monteres bak eksisterende lysbryter
Tilpasset sceneutvalg
Styr hue-belysning med eksisterende bryter
Hue Bridge kreves
Nåværende pris er 1 039,00 kr
Bare på Philips-Hue.com
Tap dial switch mini
Trådløs installasjon
Batteridrevet
Enkel tilgang til lysscener
Kan brukes som en fjernbetjening
Nåværende pris er 579,00 kr
Nyhet
Kablet wall switch module for smarte lyskilder (1 pakke)
Sørger for at Hue‑lysene er innen rekkevidde
Gjør dine gamle brytere smarte
Styr lys, rom, soner
Trenger ikke batteri
Nåværende pris er 519,00 kr
Wall switch module
Monteres bak eksisterende lysbryter
Tilpasset sceneutvalg
Styr hue-belysning med eksisterende bryter
Nåværende pris er 579,00 kr
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