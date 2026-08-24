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Smarte lysbrytere

Styr smartbelysningen slik du ønsker med Philips Hues smarte lysbrytere. Juster lysstyrken, aktiver scener og styr flere lys med praktiske trådløse kontroller som er utviklet for daglig bruk.

14 produkter
Nyhet
Nærbilde av fronten på Kablet dimmer switch for ikke-smarte lamper

Kablet dimmer switch for ikke-smarte lamper

Legg til vanlige lys som kan dimmes, i Hue
App- og stemmestyring
Trenger ikke batteri
Få tilgang til mer med en Hue Bridge
20% rabatt med Bridge!
Nærbilde av fronten på Bridge

Bridge

Støtter 50 lys, 12 tilbehør
Klargjort for Hue Sync
Få tilgang til integrering av lys og sikkerhet
Avansert kryptering
20% rabatt med Bridge!
Nærbilde av fronten på Dimmer switch

Dimmer switch

Trådløs installasjon
Batteridrevet
Enkel tilgang til lysscener
Bruk den som en fjernkontroll
Nærbilde av fronten på Smart button

Smart button

Batteridrevet
45 mm
Matt design
Festes magnetisk eller med feste
Nyhet
Nærbilde av fronten på Kablet wall switch module til smartpærer (2-pakning)

Kablet wall switch module til smartpærer (2-pakning)

Sørger for at Hue‑lysene er innen rekkevidde
Gjør dine gamle brytere smarte
Styr lys, rom, soner
Trenger ikke batteri
Nyhet
Nærbilde av fronten på Kablet on/off switch (1 kanal) for vanlige lamper

Kablet on/off switch (1 kanal) for vanlige lamper

Legg til vanlige lys i Hue
App- og stemmestyring
Trenger ikke batteri
Få tilgang til mer med en Bridge
Nærbilde av fronten på Tap dial switch

Tap dial switch

Trådløs installasjon
Batteridrevet
Enkel tilgang til lysscener
Bruk den som en fjernkontroll
Nærbilde av fronten på Tap dial switch

Tap dial switch

Trådløs installasjon
Batteridrevet
Enkel tilgang til lysscener
Bruk den som en fjernkontroll
Bare på Philips-Hue.com
Nærbilde av fronten på Tap dial switch mini

Tap dial switch mini

Trådløs installasjon
Batteridrevet
Enkel tilgang til lysscener
Kan brukes som en fjernbetjening
Nyhet
Nærbilde av fronten på Kablet on/off switch (2 kanaler) for vanlige lyskilder

Kablet on/off switch (2 kanaler) for vanlige lyskilder

Legg til vanlige lys i Hue
App- og stemmestyring
Trenger ikke batteri
Få tilgang til mer med en Bridge
20% rabatt med Bridge!
Nærbilde av fronten på Wall switch module 2-pakning

Wall switch module 2-pakning

Monteres bak eksisterende lysbryter
Tilpasset sceneutvalg
Styr hue-belysning med eksisterende bryter
Hue Bridge kreves
Bare på Philips-Hue.com
Nærbilde av fronten på Tap dial switch mini

Tap dial switch mini

Trådløs installasjon
Batteridrevet
Enkel tilgang til lysscener
Kan brukes som en fjernbetjening
Nyhet
Nærbilde av fronten på Kablet wall switch module for smarte lyskilder (1 pakke)

Kablet wall switch module for smarte lyskilder (1 pakke)

Sørger for at Hue‑lysene er innen rekkevidde
Gjør dine gamle brytere smarte
Styr lys, rom, soner
Trenger ikke batteri
Nærbilde av fronten på Wall switch module

Wall switch module

Monteres bak eksisterende lysbryter
Tilpasset sceneutvalg
Styr hue-belysning med eksisterende bryter
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Alt du trenger å vite om smarte lysbrytere

Hva er en smart lysbryter, og hvordan fungerer den?

Fungerer smarte lysbrytere selv om Wi‑Fi-nettverket blir utilgjengelig?

Trenger jeg en smarthub for å bruke en smart lysbryter?

Hvordan bytter jeg en lysbryter?

Hvordan installerer og kobler jeg til en lysbryter?

Hvilke problemer kan oppstå med smarte lysbrytere, og hvordan løses de?

Kan en smart bryter gjøre en vanlig lyspære smart?

Kan jeg programmere en Philips Hue-dimmer til å aktivere ulike lysscener basert på tidspunktet på dagen?

Les mer om brytere

Energieffektivitet for smart LED-belysning

Slik installerer du en Philips Hue Dimmer switch

Følg den trinnvise veiledningen vår for å montere en Hue Dimmer switch, og begynn å bruke det smarte belysningssystemet ditt med en smart bryter.
Fargeskiftende LED-lys

Stilige ideer til stuebelysning

Discover living room lighting ideas with Philips Hue—table lamps, ceiling lights, pendants, smart ambient setups to transform your space.
Belysning til hjemmegymmet

Hvordan får man den beste belysningen til hjemmegymmet

Finn ideer for å få den beste belysningen til ditt hjemmegym, inkludert lystyper og hvor du skal plassere dem.
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