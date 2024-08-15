MR16- vs. GU10-lyspærer

Disse to superheltene innen belysning er kompakte og svært gode til å rette lyset akkurat dit du trenger det. Men hva er forskjellen på MR16- og GU10-lyspærer?

Både MR16- og GU10-lyspærer er teknisk sett MR16-lyspærer. Den ene har en sokkel av GU10-typen, og den andre har en sokkel av GU5.3-typen. Lyspæren med GU5.3-sokkel har rett og slett blitt kjent som en "MR16-pære". Lyspæren med GU10-base blir ofte kalt nettopp det: "en GU10". Her kaller vi de to lyspærene MR16 og GU10.

MR, som står for "mangefasettert refraktor", viser til formen og designen på den øverste delen av lyspæren. Tallet etter MR viser til lyspærens diameter uttrykt i åttendedeler av en tomme – 16 betyr i dette tilfellet at pæren er 16/8 tommer (eller 2 tommer) i diameter.

GU, som står for "general use" ("generell bruk"), viser til sokkelen på pæren. Tallet etter GU viser til avstanden mellom pinnene. GU10 har 10 mm avstand, mens GU5.3 har 5,3 mm avstand.

I dag er MR16-lyspærer og GU10-lyspærer ofte brukt i kjøkken, ganger og stuer – vanligvis som en del av et skinnebelysningsoppsett, i spotlights eller i innfelt takbelysning.

Spiller det noen rolle hvilken du bruker? Ved første øyekast virker de to lyspærene identiske – men det er viktig å velge rett pære.