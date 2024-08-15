12. september 2023
Finn ut hva som er forskjellen på Philips Hue MR16-pæren og GU10-pæren, hvilken du bør velge, og hvordan du kan bruke dem i hjemmet ditt.
MR16- vs. GU10-lyspærer
Disse to superheltene innen belysning er kompakte og svært gode til å rette lyset akkurat dit du trenger det. Men hva er forskjellen på MR16- og GU10-lyspærer?
Både MR16- og GU10-lyspærer er teknisk sett MR16-lyspærer. Den ene har en sokkel av GU10-typen, og den andre har en sokkel av GU5.3-typen. Lyspæren med GU5.3-sokkel har rett og slett blitt kjent som en "MR16-pære". Lyspæren med GU10-base blir ofte kalt nettopp det: "en GU10". Her kaller vi de to lyspærene MR16 og GU10.
MR, som står for "mangefasettert refraktor", viser til formen og designen på den øverste delen av lyspæren. Tallet etter MR viser til lyspærens diameter uttrykt i åttendedeler av en tomme – 16 betyr i dette tilfellet at pæren er 16/8 tommer (eller 2 tommer) i diameter.
GU, som står for "general use" ("generell bruk"), viser til sokkelen på pæren. Tallet etter GU viser til avstanden mellom pinnene. GU10 har 10 mm avstand, mens GU5.3 har 5,3 mm avstand.
I dag er MR16-lyspærer og GU10-lyspærer ofte brukt i kjøkken, ganger og stuer – vanligvis som en del av et skinnebelysningsoppsett, i spotlights eller i innfelt takbelysning.
Spiller det noen rolle hvilken du bruker? Ved første øyekast virker de to lyspærene identiske – men det er viktig å velge rett pære.
Hva er en MR16-pære?
Mange eksisterende MR16-lyspærer er halogenpærer, som er eldre og mindre energieffektive enn LED-lyspærer. Hvis du har et eldre oppsett med spotlights eller skinnebelysning med halogenpærer, er det mulig at dette er MR16-armaturer. Hvis du ser nærmere, ser du at MR16-lyspærer bruker en 12-voltssokkel med to pinner – to tynne stifter som du bare skyver inn.
Et annet tydelig tegn på et MR16-oppsett er at det bruker en 12 V-transformator. Dette er den grunnleggende forskjellen på GU10- og MR16-pærer, og det viktigste du må ta hensyn til når du oppgraderer hjemmebelysningen. En standard GU10-pære fungerer ikke i dette oppsettet – du trenger en MR16-pære.
Oppgrader til smarte MR16-pærer
Hvis du vil oppgradere disse eldre lyspærene til MR16 smarte lyspærer, har Philips Hue det du trenger. Den nye smarte MR16-pæren er den ideelle løsningen for dine eksisterende MR16-armaturer. De fungerer på samme 12 V lavspenning som standard MR16-pærer—så du trenger ikke å fjerne eller erstatte den eksisterende transformatoren. Du kan se hvilke transformatorer Philips Hue smarte MR16-pærer er kompatible med her.
Philips Hue MR16 smarte lyspærer er like sterke som en 35 W halogenpære, så de er den perfekte smarte oppgraderingen fra konvensjonelle lyspærer (og med farget lys er de enda mer en oppgradering). De er også akkurat som alle andre Philips Hue-pærer – smarte. Legg den til i Hue-appen, tilordne den til et rom og kontroller med appen, stemmen eller smart tilbehør.
Hva er en GU10-pære?
I motsetning til MR16-pærer går GU10-pærer på 240 V, som er den samme spenningen som strømmen i hjemmet ditt. Det betyr at du ikke trenger en transformator for å konvertere spenningen. GU10-smartpærer kan brukes i sine respektive lysarmaturer, som inkluderer skinnebelysning, spotlights og innfelt takbelysning.
GU10-pæren fra Philips Hue har også alle fordelene du forventer fra smart belysning – appkontroll, automatisering og millioner av lysfarger. Du kan se at GU10-lyspærer er litt mindre i diameter enn MR16-lyspærer, med en diameter på 50 mm. De har også Twist-and-lock-sokkel, noe du gjenkjenner på det som ser ut som to små "føtter" som låser pæren på plass.
Hvilken pære bør du velge?
MR16- og GU10-lyspærer kan ikke byttes med hverandre, fordi de har forskjellige størrelser og spenningskrav. Hva du velger, avhenger av de eksisterende lysarmaturene dine eller armaturene du planlegger å montere.
Jeg har allerede MR16-lyspærer og transformatorer
Velg MR16-smartpærer. Det er enkelt å oppgradere de eksisterende konvensjonelle MR16-lyspærene dine til MR16-LED-pærer, og de blir i tillegg smarte!
Jeg har ingen armaturer ennå
Det kommer an på hva du ønsker å oppnå med lyspærene. Bruk GU10-armaturer og -lyspærer til tak, skinnebelysning eller spotlights hvis du vil at lyspærene skal gå på standard 240-voltsstrøm og ikke ønsker å bruke en transformator. Transformatorer kan ta opp ekstra plass avhengig av hvor du monterer lysene.
Hvis du er bekymret for spenningen, er MR16-smartpærer et godt alternativ, fordi spenningen er redusert. Uansett hva du velger, kan du alltid bruke Philips Hue – både MR16- og GU10-lyspærer er tilgjengelige i alle lysfarger du måtte ønske.