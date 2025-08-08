Hengi deg til fantasien din og la Philips Hue få ditt uteområde til å ta seg best mulig ut. Du kan tilpasse stemningen til enhver anledning: en stor fest, en intim middag eller et avslappende øyeblikk på en sen sommerkveld.
Berik ditt utendørsmiljø
Opplev utendørsbelysning
Skap den perfekte atmosfæren utendørs
Forvandle en mørk bakgård til et vakkert uteområde med Philips Hue. Plasser de fargede armaturene på forskjellige steder som stibelysning og veggbelysning eller bruk som spotter. Bruk glødende toner og farger overalt i hagen og skap en utrolig utendørsopplevelse.
Koble av med varmt til kjølig hvitt lys
Forleng kveldene dine med Philips Hue utendørs belysning. Skap den rette atmosfæren på terrassen, balkongen eller verandaen og slapp av. Fra det varme hvite lyset fra en sommersol, til det kjølige lyset fra en vintersdag. Du kan nyte alle nyanser av hvitt lys som passer humøret året rundt.
Spesiell belysning for spesielle anledninger
Kommer familie eller venner på besøk? Sett utelysene dine for å passe anledningen. Dekorer rommet ditt med iøynefallende Festavia runde lamper, lys opp fasaden med Festavia permanent belysning, bruk lysstriper langs kanter og stier, eller gi hagen fargerike lysinnslag med lyspullerter og spotlights – alt sammen bidrar til å skape magi rundt hyggelige middager på balkongen, grillfesten på terrassen eller festen i bakgården. Lag fargerike scener eller langsomme, dynamiske effekter for å få mest mulig glede ut av alle disse spesielle øyeblikkene.
Enkelt å installere og utvide
Lys opp mørke stier, skap høydepunkter i landskapsarbeidet ditt, eller skap en unik atmosfære på terrassen. Du kan gjøre det selv, ved hjelp av Hue spots eller stolper. Systemet bruker lavspenning som er trygt å bruke i hagen, og er også enkelt å installere. Glem elektrikeren: sett i gang med å skape og utvide akkurat slik du vil.
De mest populære produktene til utebruk
Hue White and color ambiance
Calla utendørs sokkel
1499,00 kr
Hue White and color ambiance
Impress sokkellampe (lav spenning)
2189,00 kr
Hue White and color ambiance
Lily utendørs spotlampe
4029,00 kr
Hue White and color ambiance
Lightstrip Outdoor 5 meter
2769,00 kr
Hue
Utendørs kabelforlenger 2,5 m
289,00 kr
Hue White and color ambiance
Impress vegglampe (lav spenning)
1849,00 kr
Hue White
Lucca utendørs vegglampe
1159,00 kr
Utforske velkommen hjem
Lys som ønsker deg velkommen hjem
Automatiser belysningen til å ønske deg velkommen hjem. Philips Hue lyser automatisk opp gårdsplassen og oppkjørselen når du ankommer.
Les om Philips Hue
Philips Hue er et smart, trådløst belysningssystem som gjør det lett å styre lyset og skape riktig stemning både innendør og utendørs. Skap liv i uteområdene med en rekke spesialdesignede utelamper.
Utebelysning
Velg fra vår samling av utendørslys – spesialdesignet for å tåle alle værforhold.
Hue Bridge
Hue Bridge er selve kjernen i det smarte belysningssystemet ditt. Den kan kobles til 50 innendørs- og utendørslys og åpner opp for uendelige muligheter.
Kontroller
Det er mange smarte måter å kontrollere hjemmebelysningen på. Du kan bruke Philips Hue-appen, trådløse smartbrytere og eller annet tilbehør.
* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.