Berik ditt utendørsmiljø

Hengi deg til fantasien din og la Philips Hue få ditt uteområde til å ta seg best mulig ut. Du kan tilpasse stemningen til enhver anledning: en stor fest, en intim middag eller et avslappende øyeblikk på en sen sommerkveld.

Opplev utendørsbelysning

farger i Hue utendørsapp

Skap den perfekte atmosfæren utendørs

Forvandle en mørk bakgård til et vakkert uteområde med Philips Hue. Plasser de fargede armaturene på forskjellige steder som stibelysning og veggbelysning eller bruk som spotter. Bruk glødende toner og farger overalt i hagen og skap en utrolig utendørsopplevelse.

Hue utendørs varmt til kjølig lys

Koble av med varmt til kjølig hvitt lys

Forleng kveldene dine med Philips Hue utendørs belysning. Skap den rette atmosfæren på terrassen, balkongen eller verandaen og slapp av. Fra det varme hvite lyset fra en sommersol, til det kjølige lyset fra en vintersdag. Du kan nyte alle nyanser av hvitt lys som passer humøret året rundt.​

En balkong med sittegruppe om kvelden, opplyst av Festavias utendørs runde festlamper som lyser i rosa og gule toner av smart lys.

Spesiell belysning for spesielle anledninger​

Kommer familie eller venner på besøk? Sett utelysene dine for å passe anledningen. Dekorer rommet ditt med iøynefallende Festavia runde lamper, lys opp fasaden med Festavia permanent belysning, bruk lysstriper langs kanter og stier, eller gi hagen fargerike lysinnslag med lyspullerter og spotlights – alt sammen bidrar til å skape magi rundt hyggelige middager på balkongen, grillfesten på terrassen eller festen i bakgården. Lag fargerike scener eller langsomme, dynamiske effekter for å få mest mulig glede ut av alle disse spesielle øyeblikkene.

Video med Hue utendørs installasjon og utvidelse

Enkelt å installere og utvide

Lys opp mørke stier, skap høydepunkter i landskapsarbeidet ditt, eller skap en unik atmosfære på terrassen. Du kan gjøre det selv, ved hjelp av Hue spots eller stolper. Systemet bruker lavspenning som er trygt å bruke i hagen, og er også enkelt å installere. Glem elektrikeren: sett i gang med å skape og utvide akkurat slik du vil.​

De mest populære produktene til utebruk

Flash sale -25 %
Calla utendørs sokkel

Hue White and color ambiance

Calla utendørs sokkel
Lav spenning
Matt svart finish
105 x 252 mm
PSU selges separat

1499,00 kr

Varen er nesten utsolgt fra lager

Flash sale -25 %
Impress sokkellampe (lav spenning)

Hue White and color ambiance

Impress sokkellampe (lav spenning)
Lav spenning
Matt svart finish
400 x 100 mm
PSU selges separat

2189,00 kr

Flash sale -25 %
Lily utendørs spotlampe

Hue White and color ambiance

Lily utendørs spotlampe
Integrert LED
Hvitt og farget lys
System for lav spenning – basisenhet
Smart kontroll med Hue Bridge*

4029,00 kr

Flash sale -25 %
Lightstrip Outdoor 5 meter

Hue White and color ambiance

Lightstrip Outdoor 5 meter
1 x 5 meter lysstripe
Hvitt og farget lys
Strømforsyningen er inkludert
Smart kontroll med Hue Bridge*

2769,00 kr

Flash sale -25 %
Utendørs kabelforlenger 2,5 m

Hue

Utendørs kabelforlenger 2,5 m
Forlengerkabel
2,5 m lengde
T-del inkludert

289,00 kr

Flash sale -25 %
Impress vegglampe (lav spenning)

Hue White and color ambiance

Impress vegglampe (lav spenning)
Lav spenning
Matt svart finish
240 x 120 mm
PSU selges separat

1849,00 kr

Varen er nesten utsolgt fra lager

Flash sale -25 %
Lucca utendørs vegglampe

Hue White

Lucca utendørs vegglampe
Inkluderer E27 LED-pære
Varmhvitt lys (2700 K)
Strømdrevet
Smart kontroll med Hue Bridge*

1159,00 kr

Utforske velkommen hjem

Føl deg velkommen hjem med Philips Hue

Lys som ønsker deg velkommen hjem

Automatiser belysningen til å ønske deg velkommen hjem. Philips Hue lyser automatisk opp gårdsplassen og oppkjørselen når du ankommer.

Finn ut mer

Les om Philips Hue

Philips Hue er et smart, trådløst belysningssystem som gjør det lett å styre lyset og skape riktig stemning både innendør og utendørs. Skap liv i uteområdene med en rekke spesialdesignede utelamper.

Utebelysning

Utebelysning

Velg fra vår samling av utendørslys – spesialdesignet for å tåle alle værforhold.
Hue Bridge

Hue Bridge

Hue Bridge er selve kjernen i det smarte belysningssystemet ditt. Den kan kobles til 50 innendørs- og utendørslys og åpner opp for uendelige muligheter.
Kontroller

Kontroller

Det er mange smarte måter å kontrollere hjemmebelysningen på. Du kan bruke Philips Hue-appen, trådløse smartbrytere og eller annet tilbehør.

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

