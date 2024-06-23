Support

Føl deg ønsket velkommen hjem

Få lysene dine til å ønske deg velkommen hjem automatisk, lys opp hagen og oppkjørselen automatisk og mye annet – bare med Philips Hue!

Føl deg velkommen hjem med Philips Hue

Opplev Philips Hue innkjørselbelysning

hue utendørs geoinngjerding

Smart belysning som ønsker deg velkommen hjem

Nå slipper du å komme hjem til et mørkt hus! Still inn lysene slik at de slår seg på automatisk når du nærmer deg hjemmet – og slå seg av når du drar – med automatiseringene "Kommer hjem" og "Drar hjemmefra".

Hue-app for utendørs belysning

Slå lysene på ved bevegelse

Slå på lysene automatisk når Outdoor sensor registrerer aktivitet – og føl deg tryggere i nærheten av hjemmet. Outdoor sensor registrerer bevegelse og slår automatisk på lysene – uønskede gjester blir synlige, og du kan føle deg tryggere i nærheten av hjemmet.

hue-app-tidsur for utendørs belysning

Få det til å se ut som om du er hjemme

Få trygghet med et trykk i Philips Hue-appen! Lag en Mimic tilstedeværelsesautomatisering for å få det til å se ut som du er hjemme, selv om du ikke er det – eller slå lysene på og av fra hvor som helst i verden.

De mest populære produktene til utebruk

Flash sale -25 %
Lightstrip Outdoor 5 meter

Hue White and color ambiance

Lightstrip Outdoor 5 meter
1 x 5 meter lysstripe
Hvitt og farget lys
Strømforsyningen er inkludert
Smart kontroll med Hue Bridge*

2769,00 kr

Flash sale -25 %
Resonate Downward

Hue White and color ambiance

Resonate Downward
±10 års levetid
Umiddelbar trådløs dimming
Hue Bridge kreves
Lavt energiforbruk

1389,00 kr

Flash sale -25 %
Lily XL utendørs spotlys

Hue White and color ambiance

Lily XL utendørs spotlys
Integrert LED
Hvitt og farget lys
System for lav spenning – utvidelse
Smart kontroll med Hue Bridge*

1849,00 kr

Flash sale -25 %
Festavia-lyslenker

Hue White and color ambiance

Festavia-lyslenker
Lag en gradient av farger
100 smarte fargelysdioder
8 meter ledning
Innendørs og utendørs bruk

1389,00 kr

Flash sale -25 %
Outdoor sensor

Hue

Outdoor sensor
Trådløs installasjon
Batteridrevet
Værbestandig
Automatiser lysene dine

699,00 kr

Flash sale -25 %
Appear utelampe til vegg

Hue White and color ambiance

Appear utelampe til vegg
Integrert LED
Hvitt og farget lys
Strømdrevet
Smart kontroll med Hue Bridge*

1849,00 kr

Flash sale -25 %
Lily utendørs spotlampe

Hue White and color ambiance

Lily utendørs spotlampe
Integrert LED
Hvitt og farget lys
System for lav spenning – basisenhet
Smart kontroll med Hue Bridge*

4029,00 kr

Flash sale -25 %
Amarant utendørs linjebelysning

Hue White and color ambiance

Amarant utendørs linjebelysning
Integrert LED
Hvitt og farget lys
System for lav spenning – utvidelse
Smart kontroll med Hue Bridge*

2189,00 kr

Flash sale -25 %
Discover utendørs flomlys

Hue White and color ambiance

Discover utendørs flomlys
Integrert LED
Hvitt og farget lys
Strømdrevet
Smart kontroll med Hue Bridge*

2319,00 kr

Flash sale -25 %
Resonate utelampe til vegg

Hue White and color ambiance

Resonate utelampe til vegg
Integrert LED
Hvitt og farget lys
Strømdrevet
Smart kontroll med Hue Bridge*

1849,00 kr

Flash sale -25 %
Impress sokkellampe (lav spenning)

Hue White and color ambiance

Impress sokkellampe (lav spenning)
Lav spenning
Matt svart finish
400 x 100 mm
PSU selges separat

2189,00 kr

Flash sale -25 %
Secure-flomlyskamera

Hue

Secure-flomlyskamera
End-to-end-kryptering
1080p HD-video
Hvitt og farget lys
Kobles til strømmen i hjemmet

3569,00 kr

Flash sale -25 %
Utendørs 40 W strømforsyning

Hue

Utendørs 40 W strømforsyning
Forlengerkabel
Opptil 40 W
Svart

579,00 kr

Flash sale -25 %
Econic utendørs vegglampe

Hue White and color ambiance

Econic utendørs vegglampe
Integrert LED
Hvitt og farget lys
Strømdrevet
Smart kontroll med Hue Bridge*

2189,00 kr

Utforsk mulighetene for din hage

Forbedre plassen din

Berik ditt utendørsmiljø

Med utendørsbelysning fra Philips Hue kan du forvandle hagen din for enhver anledning med vakkert, fargerikt smart lys.

Finn ut mer

Les om Philips Hue

Philips Hue er et smart, trådløst belysningssystem som gjør det lett å styre lyset og skape riktig stemning både innendør og utendørs. Skap liv i uteområdene med en rekke spesialdesignede utelamper.

Utebelysning

Utebelysning

Velg fra vår samling av utendørslys – spesialdesignet for å tåle alle værforhold.
Hue Bridge

Hue Bridge

Hue Bridge er selve kjernen i det smarte belysningssystemet ditt. Den kan kobles til 50 innendørs- og utendørslys og åpner opp for uendelige muligheter.
Kontroller

Kontroller

Det er mange smarte måter å kontrollere hjemmebelysningen på. Du kan bruke Philips Hue-appen, trådløse smartbrytere og eller annet tilbehør.

