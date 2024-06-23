Få lysene dine til å ønske deg velkommen hjem automatisk, lys opp hagen og oppkjørselen automatisk og mye annet – bare med Philips Hue!
Føl deg ønsket velkommen hjem
Opplev Philips Hue innkjørselbelysning
Smart belysning som ønsker deg velkommen hjem
Nå slipper du å komme hjem til et mørkt hus! Still inn lysene slik at de slår seg på automatisk når du nærmer deg hjemmet – og slå seg av når du drar – med automatiseringene "Kommer hjem" og "Drar hjemmefra".
Slå lysene på ved bevegelse
Slå på lysene automatisk når Outdoor sensor registrerer aktivitet – og føl deg tryggere i nærheten av hjemmet. Outdoor sensor registrerer bevegelse og slår automatisk på lysene – uønskede gjester blir synlige, og du kan føle deg tryggere i nærheten av hjemmet.
Få det til å se ut som om du er hjemme
Få trygghet med et trykk i Philips Hue-appen! Lag en Mimic tilstedeværelsesautomatisering for å få det til å se ut som du er hjemme, selv om du ikke er det – eller slå lysene på og av fra hvor som helst i verden.
De mest populære produktene til utebruk
Hue White and color ambiance
Lightstrip Outdoor 5 meter
2769,00 kr
Hue White and color ambiance
Resonate Downward
1389,00 kr
Hue White and color ambiance
Lily XL utendørs spotlys
1849,00 kr
Hue White and color ambiance
Festavia-lyslenker
1389,00 kr
Hue
Outdoor sensor
699,00 kr
Hue White and color ambiance
Appear utelampe til vegg
1849,00 kr
Hue White and color ambiance
Lily utendørs spotlampe
4029,00 kr
Hue White and color ambiance
Amarant utendørs linjebelysning
2189,00 kr
Hue White and color ambiance
Discover utendørs flomlys
2319,00 kr
Hue White and color ambiance
Resonate utelampe til vegg
1849,00 kr
Hue White and color ambiance
Impress sokkellampe (lav spenning)
2189,00 kr
Hue
Secure-flomlyskamera
3569,00 kr
Hue
Utendørs 40 W strømforsyning
579,00 kr
Hue White and color ambiance
Econic utendørs vegglampe
2189,00 kr
Utforsk mulighetene for din hage
Berik ditt utendørsmiljø
Med utendørsbelysning fra Philips Hue kan du forvandle hagen din for enhver anledning med vakkert, fargerikt smart lys.
Les om Philips Hue
Philips Hue er et smart, trådløst belysningssystem som gjør det lett å styre lyset og skape riktig stemning både innendør og utendørs. Skap liv i uteområdene med en rekke spesialdesignede utelamper.
Utebelysning
Velg fra vår samling av utendørslys – spesialdesignet for å tåle alle værforhold.
Hue Bridge
Hue Bridge er selve kjernen i det smarte belysningssystemet ditt. Den kan kobles til 50 innendørs- og utendørslys og åpner opp for uendelige muligheter.
Kontroller
Det er mange smarte måter å kontrollere hjemmebelysningen på. Du kan bruke Philips Hue-appen, trådløse smartbrytere og eller annet tilbehør.
* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.