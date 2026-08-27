sonos-logo

Philips Hue og Sonos

Synergien mellom lys og lyd

Velkommen til lys- og lydopplevelsen alle må ha, fra to pionerer innen teknologi for smarte hjem.
En felles visjon for nåtiden og en forpliktelse til å innovere sammen i fremtiden.

En mann som danser til musikk på soverommet ved å bruke Philips Hue-belysning og Sonos-smarthøyttaler

Flersensorisk opplevelse

Løft hver dag sømløst

Nyt et hjem der Hue-smartlysene og Sonos-høyttalerne dine fungerer i perfekt harmoni for å gjøre livet hjemme enklere, hyggeligere og mer inspirerende!

En Sonos-smarthøyttaler på et nattbord synkronisert med Philips Hue-belysning

Styr Sonos-høyttalere med Hue-brytere

Nyheter høsten 2026

Styr musikk og lyd på Sonos-høyttalerne dine med Hue Tap Dial Switch eller en hvilken som helst kompatibel Hue-bryter eller -knapp. Spill av, sett på pause, hopp over spor, velg radiostasjoner og juster volumet fra hvor som helst i hjemmet. 

Nyt enkel og pålitelig styring av høyttalerne, selv når nettet er nede.

Krever en Bridge eller Bridge Pro.

Kjøp Hue Tap dial switch
En Sonos smarthøyttaler på et nattbord synkronisert med Philips Hue-belysning

Våkn opp med lys og lyd

Få en perfekt start på dagen, hver eneste dag, med en automatisk vekkerutine som kombinerer klar lyd fra Sonos med vakkert, oppslukende lys fra Hue. 

Bridge eller Bridge Pro kreves.

*Stemmestyring er for øyeblikket kun tilgjengelig på engelsk og fransk.

Handle Bridge Pro
En Sonos-smarthøyttaler på et nattbord synkronisert med Philips Hue-belysning

Sonos stemmekontroll

Bare gi en enkel kommando til Sonos-enheten om å slå lysene av og på, dimme eller lysne, endre farge eller velge en lysscene.

Bridge eller Bridge Pro kreves.

Kjøp Hue Bridge

Skaff deg Sonos

Utforsk utvalget av Sonos-høyttalere og lydsystemer for å synkronisere med Hue-smartlysene dine.

Gå til Sonos
Et utvalg av Philips Hue-pærer og tilbehør, inkludert smarte knapper og en Hue Bridge

Trenger du hjelp?

Vi er alltid glade for å hjelpe! Hvis du trenger mer hjelp med å koble Philips Hue og Sonos, kan du se flere spørsmål og svar eller ta kontakt med oss.

Gå til brukerstøtten
  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay