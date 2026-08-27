Velkommen til lys- og lydopplevelsen alle må ha, fra to pionerer innen teknologi for smarte hjem.
En felles visjon for nåtiden og en forpliktelse til å innovere sammen i fremtiden.
Philips Hue og Sonos
Synergien mellom lys og lyd
Velkommen til lys- og lydopplevelsen alle må ha, fra to pionerer innen teknologi for smarte hjem.
Løft hver dag sømløst
Nyt et hjem der Hue-smartlysene og Sonos-høyttalerne dine fungerer i perfekt harmoni for å gjøre livet hjemme enklere, hyggeligere og mer inspirerende!
Styr Sonos-høyttalere med Hue-brytere
Nyheter høsten 2026
Styr musikk og lyd på Sonos-høyttalerne dine med Hue Tap Dial Switch eller en hvilken som helst kompatibel Hue-bryter eller -knapp. Spill av, sett på pause, hopp over spor, velg radiostasjoner og juster volumet fra hvor som helst i hjemmet.
Nyt enkel og pålitelig styring av høyttalerne, selv når nettet er nede.
Krever en Bridge eller Bridge Pro.
Våkn opp med lys og lyd
Få en perfekt start på dagen, hver eneste dag, med en automatisk vekkerutine som kombinerer klar lyd fra Sonos med vakkert, oppslukende lys fra Hue.
Bridge eller Bridge Pro kreves.
*Stemmestyring er for øyeblikket kun tilgjengelig på engelsk og fransk.
Sonos stemmekontroll
Bare gi en enkel kommando til Sonos-enheten om å slå lysene av og på, dimme eller lysne, endre farge eller velge en lysscene.
Bridge eller Bridge Pro kreves.
Skaff deg Sonos
Utforsk utvalget av Sonos-høyttalere og lydsystemer for å synkronisere med Hue-smartlysene dine.
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