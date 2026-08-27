Philips Hue og Sonos

Styr Sonos-høyttalere med Hue-brytere

Nyheter høsten 2026

Styr musikk og lyd på Sonos-høyttalerne dine med Hue Tap Dial Switch eller en hvilken som helst kompatibel Hue-bryter eller -knapp. Spill av, sett på pause, hopp over spor, velg radiostasjoner og juster volumet fra hvor som helst i hjemmet.

Nyt enkel og pålitelig styring av høyttalerne, selv når nettet er nede.

Krever en Bridge eller Bridge Pro.