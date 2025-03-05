Føl deg tryggere hjemme med Yale smarte låser og Philips Hue.
Philips Hue og Yale
Dør låst, lys av
Philips Hue og Yale smarte låser fungerer sammen for å gi deg nøkkelfri adgang til hjemmet ditt og kontrollere lysene mens du kommer og går.
La lysene og låsen fungere sammen
Få lyset til å slå seg av når døren låses eller slå på når du kommer hjem. Du kan til og med dele tilgangen til Yale-låsene dine med pålitelige venner og familie, slik at de får den samme varme velkomsten hjem som deg!
Få Yale smarte låser
Bla gjennom samlingen av Yale smartlåser for å finne den som fungerer best med ditt smarte hjem.
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