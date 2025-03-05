Philips Hue og Yale

Føl deg tryggere hjemme med Yale smarte låser og Philips Hue.

Couple using Amazon Alexa to turn on Philips Hue smart lights

Føl deg tryggere med smarte låser og lys

Dør låst, lys av

Philips Hue og Yale smarte låser fungerer sammen for å gi deg nøkkelfri adgang til hjemmet ditt og kontrollere lysene mens du kommer og går. 

Mann tar på seg frakk foran gangen hjemme

La lysene og låsen fungere sammen

Få lyset til å slå seg av når døren låses eller slå på når du kommer hjem. Du kan til og med dele tilgangen til Yale-låsene dine med pålitelige venner og familie, slik at de får den samme varme velkomsten hjem som deg!

Yale smartlås på nært hold

Få Yale smarte låser

Bla gjennom samlingen av Yale smartlåser for å finne den som fungerer best med ditt smarte hjem.

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Samling av Philips Hue-pærer, smarthjemlysbrytere og Hue Bridge

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