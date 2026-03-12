Wall panel hexagons startsett (9 panels) + Philips Hue Wall light module

Nærbilde av fronten på Wall panel hexagons startsett (9 panels) + Philips Hue Wall light module
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Om Wall panel hexagons startsett (9 panels) + Philips Hue Wall light module

Legg til stemningsfull og kreativ belysning i stuen, spisestuen eller hjemmekontoret med Nanoleafs ikoniske sekskantede veggpaneler, og integrer dem i Hue-økosystemet ditt ved ganske enkelt å klikke den medfølgende Philips Hue Wall light module inn i ett av panelene. Integrasjonen lar deg styre og tilpasse Nanoleaf-panelene sammen med Hue-lysene dine direkte i Hue-appen. Skap personlige veggdesign med lys, og inkluder dem i Hue-lysscenene og automatiseringene dine for en helhetlig opplevelse i hele rommet. Enten du vil skape den rette stemningen til filmkvelden eller gi arbeidsområdet ditt ny energi, får Nanoleaf-panelene dine nå glede av hele Hue-opplevelsen.

  • 9 sekskantede paneler + Wall light module
  • Styring via Hue-appen og stemmestyring
  • Styr opptil 100 paneler i Hue-appen
  • Inkluder Nanoleaf i lysscenene dine
  • Skap en helhetlig lysopplevelse i hele rommet
  • Enkelt oppsett i Hue-appen
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  • Betal med Klarna
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