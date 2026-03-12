Legg til stemningsfull og kreativ belysning i stuen, spisestuen eller hjemmekontoret med Nanoleafs ikoniske trekantede veggpaneler, og integrer dem i Hue-økosystemet ditt ved ganske enkelt å klikke den medfølgende Philips Hue Wall light module inn i ett av panelene. Integrasjonen lar deg styre og tilpasse Nanoleaf-panelene sammen med Hue-lysene dine direkte i Hue-appen. Skap personlige veggdesign med lys, og inkluder dem i Hue-lysscenene og automatiseringene dine for en helhetlig opplevelse i hele rommet. Enten du vil skape den rette stemningen til filmkvelden eller gi arbeidsområdet ditt ny energi, får Nanoleaf-panelene dine nå glede av hele Hue-opplevelsen.



15 trekantede paneler + Wall light module

Styring via Hue-appen og stemmestyring

Styr opptil 100 paneler i Hue-appen

Inkluder Nanoleaf i lysscenene dine

Skap en helhetlig lysopplevelse i hele rommet

Enkelt oppsett i Hue-appen