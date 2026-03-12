Wall panel triangle startsett (15 panels) + Philips Hue Wall light module
Nåværende pris er 3926,00 kr
Nåværende pris er 3926,00 kr
Kommer snart
Om Wall panel triangle startsett (15 panels) + Philips Hue Wall light module
Legg til stemningsfull og kreativ belysning i stuen, spisestuen eller hjemmekontoret med Nanoleafs ikoniske trekantede veggpaneler, og integrer dem i Hue-økosystemet ditt ved ganske enkelt å klikke den medfølgende Philips Hue Wall light module inn i ett av panelene. Integrasjonen lar deg styre og tilpasse Nanoleaf-panelene sammen med Hue-lysene dine direkte i Hue-appen. Skap personlige veggdesign med lys, og inkluder dem i Hue-lysscenene og automatiseringene dine for en helhetlig opplevelse i hele rommet. Enten du vil skape den rette stemningen til filmkvelden eller gi arbeidsområdet ditt ny energi, får Nanoleaf-panelene dine nå glede av hele Hue-opplevelsen.
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- 15 trekantede paneler + Wall light module
- Styring via Hue-appen og stemmestyring
- Styr opptil 100 paneler i Hue-appen
- Inkluder Nanoleaf i lysscenene dine
- Skap en helhetlig lysopplevelse i hele rommet
- Enkelt oppsett i Hue-appen
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514875548
Produktinformasjon
- Tilbehør Wall light module
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- Vegglamper Veggpanel-startsett, trekantet
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- Vegglamper Veggpanelutvidelsespakke, trekantet
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