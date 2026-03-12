Utendørspakning: 2 Amarant flomlys
4174,20 kr
Pakkeprisen er 4174,20 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 4638,00 kr
Salg
På lager
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Om Utendørspakning: 2 Amarant flomlys
Opplys store områder av uterommene dine, som gjerder, vegger og hekker, med hvitt og farget lys. Koble flere flomlys til hverandre, og skap en kontinuerlig vegg av lys. Det er en del av LowVolt-systemet. Strømforsyningen er ikke inkludert i denne pakken.
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- LED integrert
- Hvitt og farget lys
- Lavvoltssystem – utvidelse
- Hue Bridge kreves
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871724
Produktinformasjon
- Hue White and color ambiance Amarant utendørs linjebelysning
- 2
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