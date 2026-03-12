Utendørspakning: 2 Amarant flomlys

4174,20 kr

Salg
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På lager
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Om Utendørspakning: 2 Amarant flomlys

Opplys store områder av uterommene dine, som gjerder, vegger og hekker, med hvitt og farget lys. Koble flere flomlys til hverandre, og skap en kontinuerlig vegg av lys. Det er en del av LowVolt-systemet. Strømforsyningen er ikke inkludert i denne pakken.

  • LED integrert
  • Hvitt og farget lys
  • Lavvoltssystem – utvidelse
  • Hue Bridge kreves

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Inspirasjon for belysning

Se hvordan andre bruker Philips Hue smartlys for å sette stemningen – og del ditt eget oppsett på Instagram med hashtaggen #philipshue

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