Opplys store områder av uterommene dine, som gjerder, vegger og hekker, med hvitt og farget lys. Koble flere flomlys til hverandre, og skap en kontinuerlig vegg av lys. Det er en del av LowVolt-systemet. Strømforsyningen er ikke inkludert i denne pakken.



LED integrert

Hvitt og farget lys

Lavvoltssystem – utvidelse

Hue Bridge kreves