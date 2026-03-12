Utendørspakning: 4 Calla sokkel + 100W strømforsyning

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På lager
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Om Utendørspakning: 4 Calla sokkel + 100W strømforsyning

Denne Calla-pakningen er plug & play. Den inkluderer fire Calla-sokler og en 100W strømforsyning. Bare koble til og nyt de 16 millioner fargene som er tilgjengelige for å fremheve skjønnheten i hagen din, eller bruk den mer funksjonelt for stibelysning.

  • Banebelysning
  • Hvitt og farget lys
  • Lavvolt system
  • Hue Bridge kreves

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