Denne Calla-pakningen er plug & play. Den inkluderer fire Calla-sokler og en 100W strømforsyning. Bare koble til og nyt de 16 millioner fargene som er tilgjengelige for å fremheve skjønnheten i hagen din, eller bruk den mer funksjonelt for stibelysning.



Banebelysning

Hvitt og farget lys

Lavvolt system

Hue Bridge kreves