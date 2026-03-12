Utendørspakning: 4 Calla sokkel + 100W strømforsyning
Pakkeprisen er 6871,50 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 7635,00 kr
Pakkeprisen er 6871,50 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 7635,00 kr
Salg
På lager
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Om Utendørspakning: 4 Calla sokkel + 100W strømforsyning
Denne Calla-pakningen er plug & play. Den inkluderer fire Calla-sokler og en 100W strømforsyning. Bare koble til og nyt de 16 millioner fargene som er tilgjengelige for å fremheve skjønnheten i hagen din, eller bruk den mer funksjonelt for stibelysning.
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- Banebelysning
- Hvitt og farget lys
- Lavvolt system
- Hue Bridge kreves
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871694
Produktinformasjon
- Hue White and color ambiance Calla utendørs sokkel
- 4
- Hue Utendørs 100 W strømforsyning
- 1
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