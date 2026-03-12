Lightguide ellipse + dome bordlampe (grågrønn)
Nåværende pris er 1908,00 kr
Nåværende pris er 1908,00 kr
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Om Lightguide ellipse + dome bordlampe (grågrønn)
Med den dristige formen til Lightguide ellipse-lyspæra og en teksturert, matt lampefot, er denne duoen er som skapt for hverandre. Lyspæra er av munnblåst glass, mens lampen er 3D-printet ved hjelp av biosirkulære materialer; en krysning mellom moderne og tradisjonelt håndverk.
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- Inkluderer en Lightguide lyspære
- Inkluderer en 3D-printet lampefot
- Perfekt passform mellom lyspære og lampefot
- Laget av resirkulerte materialer
- Matt overflate
- grågrønn
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871137
Produktinformasjon
- Hue White and color ambiance Ellipse - E27 lyspære
- 1
- Hue Kuppelformet bordlampe for Lightguide-pærer (salvie)
- 1
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