Lightguide ellipse + dome bordlampe (sandfarget)
Nåværende pris er 1908,00 kr
Nåværende pris er 1908,00 kr
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På lager
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Om Lightguide ellipse + dome bordlampe (sandfarget)
Med den dristige formen til Lightguide ellipse og en teksturert, matt lampefot, er denne duoen er som skapt for hverandre. Lyspæra er av munnblåst glass, mens lampen er 3D-printet ved hjelp av biosirkulære materialer; en krysning mellom moderne og tradisjonelt håndverk.
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- Inkluderer en Lightguide lyspære
- Inkluderer en 3D-printet lampefot
- Perfekt passform mellom lyspære og lampefot
- Laget av resirkulerte materialer
- Matt overflate
- sandfarge
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871113
Produktinformasjon
- Hue White and color ambiance Ellipse - E27 lyspære
- 1
- Hue Kuppelformet bordlampe for Lightguide-pærer (sand)
- 1
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