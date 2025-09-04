Når Video Doorbell registrerer bevegelse, slår Philips Hue belysningen seg på automatisk. Når noen ringer på døra, blinker lysene forsiktig – slik at du vet at det er noen på døra.
- 2K-video og toveis lyd
- Fungerer med Philips Hue belysning
- Dag- og nattesyn
Sikkerhet som fungerer med Philips Hue belysningen din
Vit hvem som er der, uansett hvor du er
Få øyeblikkelige varsler når bevegelse oppdages. Sjekk videofeeden i sanntid og snakk med besøkende ved hjelp av den innebygde mikrofonen – slik at du kan føle deg trygg, selv når du er borte.
Ultimat kontroll i én app
Administrer ringeklokka, chime og Philips Hue belysningen fra Hue appen – du trenger ikke flere apper. Få øyeblikkelige varsler, tilpass innstillingene og hold deg tilkoblet hvor som helst, rett fra smarttelefonen eller nettbrettet.
Se alt i skarpe detaljer
Nyt 2K-oppløsning og 180° visning fra topp til tå – perfekt for å oppdage besøkende og pakker rett utenfor døra.
Krystallklar og fullfarget visning – selv i mørket
Opplev skarp, naturtro video når som helst. Starlight-teknologien forbedrer ytelsen i svakt lys, slik at du får en klar og tydelig fargevisning av dørterskelen din – selv når det nesten er helt mørkt.
Lett å montere
Konfigurer den kablede ringeklokken med bare noen få enkle trinn – designet for å passe sømløst inn på ethvert inngangsparti.
Smarte lydvarsler, hvor som helst i hjemmet
Legg til en smart trådløs ringeenhet for lydvarsling hvor som helst i hjemmet – slik at du alltid vet når noen er på døren.
Spørsmål og svar
Hvilke verktøy trenger jeg for å installere Hue Secure doorbell?
Har Hue Secure doorbell et batteri (backup)?
Fungerer Hue Secure doorbell med min eksisterende doorbell (chime)?
Kan jeg installere Hue Secure doorbell selv, eller trenger jeg en elektriker?
Hva er kameraets synsfelt?
Hva er kameraets oppløsning?
Krever Hue Secure doorbell en Hue Bridge?
Er ringeklokken værbestandig?
Spesifikasjoner
Farge
Svart og hvit
Materiale
Plast
