Support
  • 2K-video og toveis lyd
  • Fungerer med Philips Hue belysning
  • Dag- og nattesyn
Finn produktmanualen din

Ofte kjøpt sammen

Flash sale -25 %
Motion sensor

Hue

Motion sensor
Trådløs installasjon
Batteridrevet
Automatiser lysene dine
Kan monteres overalt

519,00 kr

Flash sale -25 %
Secure-kontaktsensor

Hue

Secure-kontaktsensor
Trådløs installasjon
Automatiserer lyset ditt
Lang batterilevetid
Monteres på dører og vinduer

449,00 kr

Flash sale -25 %
Impress utendørs vegglampe

Hue White and color ambiance

Impress utendørs vegglampe
Kablet
Matt svart finish
240 x 120 mm
Smart kontroll med Hue Bridge*

1729,00 kr

Se alle produkter
En person nærmer seg inngangsdøra til et hjem og utløser Philips Hue lys via en Video Doorbell.

Sikkerhet som fungerer med Philips Hue belysningen din

Når Video Doorbell registrerer bevegelse, slår Philips Hue belysningen seg på automatisk. Når noen ringer på døra, blinker lysene forsiktig – slik at du vet at det er noen på døra.

En person overvåker inngangsdøra si med en Hue Secure Video Doorbell via Hue appen mens de er borte fra hjemmet.

Vit hvem som er der, uansett hvor du er

Få øyeblikkelige varsler når bevegelse oppdages. Sjekk videofeeden i sanntid og snakk med besøkende ved hjelp av den innebygde mikrofonen – slik at du kan føle deg trygg, selv når du er borte.

En mann styrer si ringeklokke, chime og Philips Hue belysningen sin via Hue appen på smarttelefonen.

Ultimat kontroll i én app

Administrer ringeklokka, chime og Philips Hue belysningen fra Hue appen – du trenger ikke flere apper. Få øyeblikkelige varsler, tilpass innstillingene og hold deg tilkoblet hvor som helst, rett fra smarttelefonen eller nettbrettet.

Ei inngangsdør med en levering av esker og et innfelt bilde som viser leveringspersonen via en Hue Video Doorbell.

Se alt i skarpe detaljer

Nyt 2K-oppløsning og 180° visning fra topp til tå – perfekt for å oppdage besøkende og pakker rett utenfor døra.

En jente sett gjennom et kamera på inngangsdøra hvor hun leverer pakker til et hjem.

Krystallklar og fullfarget visning – selv i mørket

Opplev skarp, naturtro video når som helst. Starlight-teknologien forbedrer ytelsen i svakt lys, slik at du får en klar og tydelig fargevisning av dørterskelen din – selv når det nesten er helt mørkt.

En person som installerer en kablet ringeklokke ved hjelp av en drill.

Lett å montere

Konfigurer den kablede ringeklokken med bare noen få enkle trinn – designet for å passe sømløst inn på ethvert inngangsparti.

En hvit, trådløs smart ringeenhet.

Smarte lydvarsler, hvor som helst i hjemmet

Legg til en smart trådløs ringeenhet for lydvarsling hvor som helst i hjemmet – slik at du alltid vet når noen er på døren.

Handle ringeenhet

Finn et abonnement

Noen Secure kamerafunksjoner krever et abonnement for å låse dem opp. Bli kjent med de ulike abonnementene, utforsk hva som gjør dem unike, og finn den rette for deg.

Utforsk abonnementer

Spørsmål og svar

Hvilke verktøy trenger jeg for å installere Hue Secure doorbell?

Har Hue Secure doorbell et batteri (backup)?

Fungerer Hue Secure doorbell med min eksisterende doorbell (chime)?

Kan jeg installere Hue Secure doorbell selv, eller trenger jeg en elektriker?

Hva er kameraets synsfelt?

Hva er kameraets oppløsning?

Krever Hue Secure doorbell en Hue Bridge?

Er ringeklokken værbestandig?

Spesifikasjoner

Design og utseende

  • Farge

    Svart og hvit

  • Materiale

    Plast

Miljøet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Emballasjemål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Kameraet

Hva støttes

Annet

Støtte for Hue

Finner du ikke svaret du lette etter?

Se Support

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay