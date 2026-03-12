Dimmer switch, kablet (1 kanal)

Nyhet
Nærbilde av fronten på Hue Dimmer switch, kablet (1 kanal)
På lager
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Om Dimmer switch, kablet (1 kanal)

Legg til vanlige lys som kan dimmes, i Philips Hue-økosystemet – så kan du styre dem på samme måte som Hue-lysene. Kablede dimmer switch gir deg mulighet til å styre de fleste tradisjonelle lys og lamper sammen med dine eksisterende Hue-lys. Du trenger ikke å bytte ut antikke lysekroner eller designerlamper. Gjør lysene du allerede liker, smarte! Når alt er installert, kan du styre alle lysene fra Hue-appen, med stemmeassistenter, eller direkte fra lysbryteren. Angi automatiseringer etter rutinene dine, og inkluder lys i scener. Det drives av husets strømnett – du trenger ikke å bytte batterier. Installer den bak den eksisterende bryteren (en trykkbryter er nødvendig), og få trygg, responsiv styring med en Hue Bridge, selv om Wi-Fi-en er nede. Du finner mer informasjon her: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Gjør ikke-smarte lys, smarte
  • Styr smarte og ikke-smarte lys
  • Angi automatiseringer og lysscener
  • Fungerer med eller uten nøytralleder
  • Få mer med en Hue Bridge

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