Kablet on/off switch (2 kanaler) for vanlige lyskilder
Nåværende pris er 639,00 kr
Nåværende pris er 639,00 kr
- Kjøp nå, betal senere med Klarna
- Gratis frakt over 500 kr
- 30 dagers gratis retur
- 2-4 dagers levering
- Sikker Utsjekk
Om Kablet on/off switch (2 kanaler) for vanlige lyskilder
Dette produktet er beregnet for lamper uten smartfunksjoner. Legg de vanlige lampene dine til Philips Hue-økosystemet, slik at du kan styre dem på samme måte som Hue-lampene dine. Med en kablet on/off switch kan du styre de fleste tradisjonelle lamper og annen belysning, i tillegg til Hue-lampene du allerede har. Denne 2-kanalsversjonen lar deg styre to separate grupper med lys uavhengig av hverandre fra samme bryter. Du trenger ikke å bytte ut antikke lysekroner eller designlamper. Gjør lysene du allerede liker, smarte! Når den er installert, kan du styre alle lysene fra Hue-appen, med stemmeassistenter eller direkte fra lysbryteren. Angi tidtakere og tidsplaner som passer til rutinene dine. Drevet av strømnettet i hjemmet ditt – du trenger ikke å bytte batterier. Monter den bak lysbryteren eller i taket over lampen, der det finnes en nøytralleder. Få pålitelig og responsiv styring med en Hue Bridge, selv når Wi‑Fi er nede. Du finner mer informasjon her: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules
- Gjør ikke-smarte lys, smarte
- Styr smarte og ikke-smarte lys
- Lag tidsintervaller og rutiner
- Batterifri, nøytralleder kreves
- Få mer med en Hue Bridge
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103111753
Design og utseende
- Farge
- Hvitt
- Materiale
- Syntetiske materialer
Holdbarhet
- Nominell levetid
- 25 000
- For omgivelsestemperaturer mellom
- –5 til +40 °C
Miljøet
- Maks fuktighet ved drift
- 20 % <H<70 % (ikke-kondenserende)
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
- Hue Switch følger med
- Ja
- Midtpunkt
- Ja
Garanti
- 2 år
- Ja
Diverse
- Spesielt designet for
- Soverom, Spisestue, Funksjonell, Gang, Hjemmekontor, Arbeidsrom, Stue
Emballasjemål og vekt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103111753
- Nettovekt
- 0,02 kg
- Bruttovekt
- 0,06 kg
- Høyde
- 140 mm
- Lengde
- 88 mm
- Bredde
- 45 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004296801
Informasjon
- EAN
- 8721103111753
Strømforbruk
- Effektforbruk
- 0,6
Produktets mål og vekt
- Total høyde
- 16,8 mm
- Total lengde
- 41 mm
- Total bredde
- 37,3 mm
Service
- Garanti
- To år
Tekniske spesifikasjoner
- Strømnett
- 220–240 V
- IP-klasse
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Klasse II – dobbeltisolert
- UL: våte, fuktige eller tørre steder
- Tørt område
- Radiofrekvensregistrering
- Ikke relevant
- Zigbee-repeaterfunksjonalitet
- Ja
- Monteringsalternativer
- Vegg, Tak
Lyspæren
- Programvare kan oppgraderes
- Ja
Bryteren
- Konfigurerbare knapper
- 2
- Levetid
- 25,000 clicks
- Monteringsalternativer
- vegg
- Støttet kabling
- Koblet med nøytralleder
- Utgangskanal
- 2 kanaler
- Støttet brytertype
- Trykk, Vippebryter
- Lyspærebelastning
- 6 A (delt)
- Lysdimmerbelastning
- Ikke relevant
Hva støttes
- Kompatibel med effektfunksjonen
- Yes
- Philips Hue-appen
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Fungerer uten Wi-Fi
- Definert støtteperiode
- Minimum 60 måneder fra datoen for kjøp fra en autorisert forhandler
- Maks. antall tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikasjonsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-funksjonalitet
- Via Hue Bridge eller tredjepartshuber (thread border-rutere)
Annet
- Brukerhåndbok
- User Manual
- Avhending av produktet
- Ved slutten av (den økonomiske) levetiden skal produktet kastes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet ditt bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse
- Demontering
- Ingen demonteringsinformasjon tilgjengelig
Vanlige spørsmål
Hvordan velger jeg riktig Philips Hue veggbrytermodul?
For å hjelpe deg med å velge riktig Philips Hue veggbrytermodul, se veiledningen vår her.
Populære produkter
Perio skinne 1,5 m
1099,00 kr
Perifo rett koblingsstykke
289,00 kr
Perifo taklys 100 W 1-punkts strømforsyningsenhet
1269,00 kr
Dimmer switch
259,00 kr