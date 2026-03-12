Dette produktet er beregnet for lamper uten smartfunksjoner. Legg de vanlige lampene dine til Philips Hue-økosystemet, slik at du kan styre dem på samme måte som Hue-lampene dine. Med en kablet on/off switch kan du styre de fleste tradisjonelle lamper og annen belysning, i tillegg til Hue-lampene du allerede har. Denne 2-kanalsversjonen lar deg styre to separate grupper med lys uavhengig av hverandre fra samme bryter. Du trenger ikke å bytte ut antikke lysekroner eller designlamper. Gjør lysene du allerede liker, smarte! Når den er installert, kan du styre alle lysene fra Hue-appen, med stemmeassistenter eller direkte fra lysbryteren. Angi tidtakere og tidsplaner som passer til rutinene dine. Drevet av strømnettet i hjemmet ditt – du trenger ikke å bytte batterier. Monter den bak lysbryteren eller i taket over lampen, der det finnes en nøytralleder. Få pålitelig og responsiv styring med en Hue Bridge, selv når Wi‑Fi er nede. Du finner mer informasjon her: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Gjør ikke-smarte lys, smarte

Styr smarte og ikke-smarte lys

Lag tidsintervaller og rutiner

Batterifri, nøytralleder kreves

Få mer med en Hue Bridge