Multipack: Mignon - E14 lyspærer - 4-pakning

Philips Hue E14 stearinlys 4-pakning smartpærer med varmt hvitt til kjølig dagslys som hjelper deg med å slappe av, lese, konsentrere deg eller få ny energi. Styr via Bluetooth eller par med en Hue Bridge for å få tilgang til alle funksjonene.



Varmt til kjølig hvitt lys

Styring med app eller stemme*

Øyeblikkelig kontroll via Bluetooth

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