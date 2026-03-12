Multipack: Mignon - E14 lyspærer - 4-pakning

Salg
Nærbilde av fronten på Multipack: Mignon - E14 lyspærer - 4-pakning
Varen er ikke lenger tilgjengelig

Om Multipack: Mignon - E14 lyspærer - 4-pakning

Philips Hue E14 stearinlys 4-pakning smartpærer med varmt hvitt til kjølig dagslys som hjelper deg med å slappe av, lese, konsentrere deg eller få ny energi. Styr via Bluetooth eller par med en Hue Bridge for å få tilgang til alle funksjonene.

  • Varmt til kjølig hvitt lys
  • Styring med app eller stemme*
  • Øyeblikkelig kontroll via Bluetooth
  • Legg til Hue Bridge for å få tilgang til mer
  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay