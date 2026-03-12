Multipack: Mignon - E14 lyspærer - 4-pakning
Pakkeprisen er 1042,20 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 1158,00 kr
Pakkeprisen er 1042,20 kr, prisen på produktene i denne pakken som selges separat er 1158,00 kr
Salg
Varen er ikke lenger tilgjengelig
Om Multipack: Mignon - E14 lyspærer - 4-pakning
Philips Hue E14 stearinlys 4-pakning smartpærer med varmt hvitt til kjølig dagslys som hjelper deg med å slappe av, lese, konsentrere deg eller få ny energi. Styr via Bluetooth eller par med en Hue Bridge for å få tilgang til alle funksjonene.
-
- Varmt til kjølig hvitt lys
- Styring med app eller stemme*
- Øyeblikkelig kontroll via Bluetooth
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til mer
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 330124
Produktinformasjon
- Hue White ambiance Mignon - E14 lyspærer - 2-pakning
- 2