Philips Hue Liane 360° lyslenke 3 m (vekt inkludert)
Nåværende pris er 4949,00 kr
Nåværende pris er 4949,00 kr
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Om Philips Hue Liane 360° lyslenke 3 m (vekt inkludert)
Liane 360° lyslenke kombinerer eksklusivt design med smart belysning. lyslenkens 360° glød fremhever og understreker på en subtil måte de arkitektoniske vegglinjene i hjemmet og skaper et raffinert uttrykk for din personlige stil. Utviklet med OmniGlow-teknologi gir Liane en ultrasmidig, jevn lyslinje som tilfører dybde, varme og diskret eleganse til minimalistiske interiører. Veksle mellom skarpt, hvitt lys til arbeidsoppgaver, varmhvite toner for avslapning og myke fargeoverganger for å skape stemning. Skap en stabil, vertikal lyslenke ved å feste vekten til den nedre enden av slyngen, noe som gir særpreg til vegger og hjørner i soverom og ganger. Den prisbelønte Hue-appen gir deg smart kontroll, automatiseringer og personlige scener tilpasset måten du lever på.
- Ensartet 360° hvitt og farget lys
- OmniGlow ultra-glatte fargeoverganger
- Klipp til og monter slik du ønsker
- Smart kontroll med Hue-appen
- Strømforsyning og tilbehør inkludert
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103178558
Lyskildens egenskaper
- Kan dimmes
- Ja
Design og utseende
- Farge
- Matt hvit
- Materiale
- Silikon
Holdbarhet
- Antall brytersykluser
- 50 000
- Nominell levetid
- 25 000
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
- Justerbart spothode
- Nei
- Batterier følger med
- Nei
- Velg farge
- Ja
- Integrert LED
- Ja
Lysegenskaper
- Fargegjengivelsesindeks (CRI)
- 80
- Fargetemperatur
- 1000-20000 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %
- 1.5
- Lysutbytte (vurdert) (Nom)
- 60
Lyslenke/Lightstrip
- Kan klippes
- Ja
- Kan forlenges
- Nei
- Inngangsspenning
- 220V-240V
Diverse
- Spesielt designet for
- Stemning
- Stil
- Design
Emballasjemål og vekt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103178558
- Nettovekt
- 1,86 kg
- Bruttovekt
- 2,71 kg
- Høyde
- 380 mm
- Lengde
- 120 mm
- Bredde
- 385 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004435702
Strømforbruk
- Strømforbruk i standbymodus
- 0,5
- Effektforbruk
- 45
- Energiforbruk kWh/1000 t
- 40
Produktets mål og vekt
- Kabellengde
- 1 500
- Total høyde
- 22 mm
- Total lengde
- 3 000 mm
- Total bredde
- 22 mm
Service
- Garanti
- To år
Tekniske spesifikasjoner
- Lumen på 4000 K
- 2 250
- Diameter
- 22 mm
- Lyskildeteknologi
- LED
- Lysfarge
- Gradientfarget og hvitt lys (RGBICW)
- Strømnett
- 220–240 V
- IP-klasse
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Klasse II – dobbeltisolert
- Lyskilden kan byttes ut
- Nei
- Lumen på 2700 K
- 1 950
- Antall lyskilder
- 1
- UL: våte, fuktige eller tørre steder
- Tørt område
- Radiofrekvensregistrering
- MotionAwareTM
- Zigbee-repeaterfunksjonalitet
- Ja
- Monteringsalternativer
- Tak
Lyspæren
- Form
- Φ22mm*3000mm
- Programvare kan oppgraderes
- Ja
Hva støttes
- Kompatibel med effektfunksjonen
- Yes
- Philips Hue-appen
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Fungerer uten Wi-Fi
- Definert støtteperiode
- Minimum 60 måneder fra datoen for kjøp fra en autorisert forhandler
- Maks. antall tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikasjonsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-funksjonalitet
- Via Hue Bridge eller tredjepartshuber (thread border-rutere)
Annet
- Brukerhåndbok
- User Manual
- Avhending av produktet
- Ved slutten av (den økonomiske) levetiden skal produktet kastes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet ditt bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse
- Demontering
- Ingen demonteringsinformasjon tilgjengelig