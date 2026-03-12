Philips Hue Liane 360° lyslenke 3 m (vekt inkludert)

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Nærbilde av fronten på Hue Philips Hue Liane 360° lyslenke 3 m (vekt inkludert)
På lager
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Om Philips Hue Liane 360° lyslenke 3 m (vekt inkludert)

Liane 360° lyslenke kombinerer eksklusivt design med smart belysning. lyslenkens 360° glød fremhever og understreker på en subtil måte de arkitektoniske vegglinjene i hjemmet og skaper et raffinert uttrykk for din personlige stil. Utviklet med OmniGlow-teknologi gir Liane en ultrasmidig, jevn lyslinje som tilfører dybde, varme og diskret eleganse til minimalistiske interiører. Veksle mellom skarpt, hvitt lys til arbeidsoppgaver, varmhvite toner for avslapning og myke fargeoverganger for å skape stemning. Skap en stabil, vertikal lyslenke ved å feste vekten til den nedre enden av slyngen, noe som gir særpreg til vegger og hjørner i soverom og ganger. Den prisbelønte Hue-appen gir deg smart kontroll, automatiseringer og personlige scener tilpasset måten du lever på.

  • Ensartet 360° hvitt og farget lys
  • OmniGlow ultra-glatte fargeoverganger
  • Klipp til og monter slik du ønsker
  • Smart kontroll med Hue-appen
  • Strømforsyning og tilbehør inkludert
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