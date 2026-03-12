Philips Hue Liane 360° lyslenke 5 m

Nyhet
Nærbilde av fronten på Hue Philips Hue Liane 360° lyslenke 5 m
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Om Philips Hue Liane 360° lyslenke 5 m

Liane 360° lyslenke kombinerer eksklusivt design med smart belysning. 360°-gløden utfyller og fremhever subtilt de arkitektoniske vegg- og taklinjene i hjemmet og skaper et raffinert uttrykk for din personlige stil. Utviklet med OmniGlow-teknologi gir Liane en ultrasmidig, jevn lyslinje som tilfører dybde, varme og diskret eleganse til minimalistiske interiører. Veksle mellom skarpt, hvitt lys til arbeidsoppgaver, varmhvite toner for avslapning og myke fargeoverganger for å skape stemning. Gi kjøkken og stue et diskre særpreg ved å føre den oppover vegger og langs taklinjer. Monter den over arbeidsbord og form lyslenken for å skape et unikt skulpturelt blikkfang. Den prisbelønte Hue-appen gir deg smart kontroll, automatiseringer og personlige scener tilpasset måten du lever på.

  • Ensartet 360° hvitt og farget lys
  • OmniGlow ultra-glatte fargeoverganger
  • Klipp til og monter slik du ønsker
  • Smart kontroll med Hue-appen
  • Strømforsyning og tilbehør inkludert
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