Liane 360° lyslenke kombinerer eksklusivt design med smart belysning. 360°-gløden utfyller og fremhever subtilt de arkitektoniske vegg- og taklinjene i hjemmet og skaper et raffinert uttrykk for din personlige stil. Utviklet med OmniGlow-teknologi gir Liane en ultrasmidig, jevn lyslinje som tilfører dybde, varme og diskret eleganse til minimalistiske interiører. Veksle mellom skarpt, hvitt lys til arbeidsoppgaver, varmhvite toner for avslapning og myke fargeoverganger for å skape stemning. Gi kjøkken og stue et diskre særpreg ved å føre den oppover vegger og langs taklinjer. Monter den over arbeidsbord og form lyslenken for å skape et unikt skulpturelt blikkfang. Den prisbelønte Hue-appen gir deg smart kontroll, automatiseringer og personlige scener tilpasset måten du lever på.

Ensartet 360° hvitt og farget lys

OmniGlow ultra-glatte fargeoverganger

Klipp til og monter slik du ønsker

Smart kontroll med Hue-appen

Strømforsyning og tilbehør inkludert