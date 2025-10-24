Smartbryter
Denne lille knappen styrer mye. Med ett enkelt klikk styrer du lysene, og ved å trykke og holde inne knappen kan du dempe eller gjøre dem mer lyssterke. Og best av alt: Lysene slås på i den anbefalte fargen og lysstyrke basert på tiden på dagen.
Nåværende pris er 229,00 kr
Høydepunkter
- Hue Bridge kreves
- Styr lysene med ett klikk
- Still lyset etter tiden på døgnet
- Tilpasset funksjonalitet
- Fleksibel, trådløs montering
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Hvitt
Materiale
silikon
Syntetiske materialer