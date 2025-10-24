Support
Nærbilde av fronten på Hue Smartbryter

Smartbryter

Denne lille knappen styrer mye. Med ett enkelt klikk styrer du lysene, og ved å trykke og holde inne knappen kan du dempe eller gjøre dem mer lyssterke. Og best av alt: Lysene slås på i den anbefalte fargen og lysstyrke basert på tiden på dagen.

Varen er ikke lenger tilgjengelig

Høydepunkter

  • Hue Bridge kreves
  • Styr lysene med ett klikk
  • Still lyset etter tiden på døgnet
  • Tilpasset funksjonalitet
  • Fleksibel, trådløs montering
Spesifikasjoner

