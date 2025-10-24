1-pakning E27
Få skarpt og kjølig lys, varmt lys og alle nyanser imellom med denne smarte LED-lyskilden (E27). Den passer til de fleste lysarmaturer og tilbyr øyeblikkelig, trådløs dimming.
Nåværende pris er 339,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Bluetooth-aktivert
- Hue Bridge aktivert
- Varmt-til-kjølig hvitt lys
- Direkte styring via Bluetooth
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Lyskildens mål
Mål (BxHxD)
60x110