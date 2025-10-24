Salg
Devote pendel
Få tusenvis av skygger i varmt til kjølig hvitt lys med det slanke designet til Philips Hue White ambiance Devote-hengelampen. Få øyeblikkelig kontroll med Bluetooth. Legg til en Hue Bridge for å låse opp alle smartbelysningsfunksjonene.
Nåværende pris er 711,20 kr, opprinnelig pris er 889,00 kr
Høydepunkter
- White ambiance
- Inkluderer E27 LED-pære
- Bluetooth-styring via app
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Hvitt
Materiale
Metall