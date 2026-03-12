Devote kvadratisk slank taklampe - mellomstor

Nærbilde av fronten på Hue White and color ambiance Devote kvadratisk slank taklampe - mellomstor
Nærbilde av baksida av Hue White and color ambiance Devote kvadratisk slank taklampe - mellomstor
Nærbilde av baksida av Hue White and color ambiance Devote kvadratisk slank taklampe - mellomstor
Skisserte dimensjoner av Hue White and color ambiance Devote kvadratisk slank taklampe - mellomstor
Emballasje til Hue White and color ambiance Devote kvadratisk slank taklampe - mellomstor
Emballasje til Hue White and color ambiance Devote kvadratisk slank taklampe - mellomstor
Bruk av Hue White and color ambiance Devote kvadratisk slank taklampe - mellomstor
Bruk av Hue White and color ambiance Devote kvadratisk slank taklampe - mellomstor
Bruk av Hue White and color ambiance Devote kvadratisk slank taklampe - mellomstor
Midlertidig utsolgt

Gjelder ikke for kampanjer eller tilbud

Om Devote kvadratisk slank taklampe - mellomstor

Vakkert, jevnt lys som løfter rommet, i et elegant og svært slankt kvadratisk design på 40 × 40 cm som passer til nesten alle interiør. Nyt millioner av farger, justerbart hvitt lys fra varmt til kjølig hvitt, dimming helt ned til 0,2 %, og Chromasync-teknologi som gir perfekt fargesamsvar mellom flere Hue-lys – slik at du kan skape den perfekte atmosfæren hele dagen. Spesielt plasserte LED-lys gir et vakkert, jevnt lys over hele panelet, og det overflatemonterte designet gir rask og enkel montering uten behov for takutskjæring. Styr lysene med Hue-appen, smartbrytere eller talekommandoer. Få enda flere smartlysfunksjoner med Hue Bridge: styring når du ikke er hjemme, automatiseringer og etterligning av tilstedeværelse.

  • Jevn lysfordeling
  • Opptil 2000 lumen
  • Varmt til kjølig hvitt (2200–6500K)
  • Velg blant millioner av farger
  • Meget lav dimming til 0,2 %
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