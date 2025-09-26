Support
Finn produktmanualen din

Sammenlign Hue Essential og Hue LED-pærer

Hue Essential

Hue

Effekt i lumen

806 lumen
Alternativer for 810, 1100 og 1600 lumen

Chromasync™-presisjonsfarge

Nei
Ja

Dimming

Lav dimming ned til 2 % lysstyrke
Ultralav dimming til 0,2 % lysstyrke

Fargetemperaturområde

Essential hvit (2200–6500 K)
Fullspektret dagslys (1000-20000K)
To venner i en sofa under det rosa lyset fra Philips Hue smartlys.

Kom i gang med smartbelysning

Det er den mest avanserte, intuitive og morsomme måten å lyse opp hjemmet ditt både innvendig og utvendig. Lag ditt eget oppsett fra et utvalg av smarte lyspærer, lamper, fatninger, utendørsbelysning og tilbehør. Lås opp alle funksjonene med en Hue Bridge eller Bridge Pro smart lyshub, og konfigurer og kontroller alt via Hue appen. Få glede av automatiseringer, synkronisering med TV, videospill og musikk, opplåsing av sikkerhet i smarte hjem, borte-fra-hjemmet-kontroll og mye mer!

En sammenligning mellom to Hue smarte lyspærer – den ene lyser i rosa, den andre i varmhvitt lys.

Skap den perfekte atmosfæren

Med 8 millioner farger og flere toner av varmt til kaldt hvitt lys å velge mellom, kan du skape den perfekte stemningen for alt du gjør innendørs og utendørs. Velg en av våre fargerike, skreddersydde lysscener (eller design din egen!), arbeid eller slapp av til den optimale tonen av hvitt lys, eller la lysene dine blinke som stjernene for de ekstra spesielle øyeblikkene.

En sammenligning av to Hue smarte lys på et soverom – det ene er dimmet til 2 % av den totale lysstyrken, mens det andre lyser med 100 % lysstyrke.

Nyt uanstrengt dimming

Tradisjonelle lyspærer trenger en spesiell dimmer switch som kobles til strømnettet i hjemmet. Med smarte lys er dimming innebygd – Hue appen, smartbrytere og til og med stemmen din kan dimme lyset umiddelbart og jevnt til et lavt nivå.

Nye Hue Bridge Pro og Philips Hue Bridge lysstyring for smarte hjem.

Få alt med en Hue Bridge

Hue Bridge og en Hue Bridge Pro gir tilgang til en omfattende pakke med avanserte smartbelysningsfunksjoner. Disse inkluderer kule lyseffekter, surroundbelysning som synkroniseres med hjemmeunderholdning, Hue Secure-hjemmesikkerhetsintegrasjon med lys og kameraer, stemmestyring ved hjelp av smarte assistenter og mange smarte automatiseringer. Hue Bridge Pro er vår mest avanserte smarte lyshub som låser opp flere funksjoner, støtter flere lys og er raskere.

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

