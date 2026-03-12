OmniGlow utendørs LED-strip 10 m
Nåværende pris er 4949,00 kr
Nåværende pris er 4949,00 kr
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Om OmniGlow utendørs LED-strip 10 m
Skap en levende utendørs atmosfære med en perfekt lyslinje. OmniGlow utendørs LED-strip gir sømløse fargegraderinger til ethvert øyeblikk – enten du tilbringer tid med venner på terrassen, slapper av på plenen eller ønsker gjester velkommen ved inngangsdøren. Avansert OmniGlow-teknologi eliminerer synlige LED-punkter og skaper en jevn lysfordeling langs hele LED-stripen. Du trenger ikke å gjemme bort LED-stripen – la den være synlig og nyt den som direkte belysning. OmniGlow setter ikke bare stemningen – det ekte hvite lyset og lysstyrken på hele 2100 lumen gjør den også ideell for praktisk utebelysning. Bytt sømløst mellom vakker stemningsbelysning og praktisk arbeidsbelysning. Plasser OmniGlow langs terrassekanter, vegger og balkonger – eller langs husets fasader, tak og gangveier. Det værbestandige designet gir pålitelig ytelse året rundt. Klipp LED-stripen til ønsket lengde, og forsegl den igjen med forseglingssettet som selges separat. Nyt enkel kontroll, tilpasning og automatisering med Hue-appen og stemmeassistenter.
- OmniGlow ultra-glatte fargeoverganger
- Chromasync presisjonsfargematching
- Ultra-bright, ekte hvitt lys
- Opptil 2100 lumen
- Kutt og forsegl (sett selges separat)
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103167125
Lyskildens egenskaper
- Kan dimmes
- Ja
Design og utseende
- Farge
- Matt hvit
- Materiale
- Silikon
Holdbarhet
- Antall brytersykluser
- 50 000
- Nominell levetid
- 25 000
- For omgivelsestemperaturer mellom
- –20 til +45 °C
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
- Justerbart spothode
- Nei
- Batterier følger med
- Nei
- Velg farge
- Ja
- Integrert LED
- Ja
Lysegenskaper
- Lysvinkel
- 120
- Fargegjengivelsesindeks (CRI)
- 80
- Fargetemperatur
- 1000-20000 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %
- 1.5
- Lysutbytte (vurdert) (Nom)
- 50
Lyslenke/Lightstrip
- Kan klippes
- Ja
- Kan forlenges
- Nei
- Inngangsspenning
- 24V
- Lengde
- 10 000 mm
Diverse
- Spesielt designet for
- Balkong, Hage, Utendørs, Terrasse
- Stil
- Moderne
Emballasjemål og vekt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103167125
- Nettovekt
- 1,74 kg
- Bruttovekt
- 2,06 kg
- Høyde
- 296 mm
- Lengde
- 296 mm
- Bredde
- 105 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004438601
Strømforbruk
- Strømforbruk i standbymodus
- 0,50
- Effektforbruk
- 30
- Energiforbruk kWh/1000 t
- 30
Produktets mål og vekt
- Kabellengde
- 2 500
- Total høyde
- 8,5 mm
- Total lengde
- 10 000 mm
- Total bredde
- 17 mm
- Kabellengde til første LED
- 500 mm
- Lyslenke lengde
- 10 000 mm
Service
- Garanti
- To år
Tekniske spesifikasjoner
- Lumen på 4000 K
- 1 970
- Lyskildeteknologi
- LED
- Lysfarge
- Gradientfarget og hvitt lys (RGBICW)
- Strømnett
- 220–240 V
- IP-klasse
- IP67 (IP44 PSU)
- Beskyttelsesklasse
- Klasse II – dobbeltisolert
- Lyskilden kan byttes ut
- Nei
- Lumen på 2700 K
- 1 740
- Radiofrekvensregistrering
- MotionAwareTM
- Zigbee-repeaterfunksjonalitet
- Ja
Lyspæren
- Form
- 17mm*8.5mm*10000mm
- Programvare kan oppgraderes
- Ja
Hva støttes
- Kompatibel med effektfunksjonen
- Yes
- Philips Hue-appen
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Fungerer uten Wi-Fi
- Definert støtteperiode
- Minimum 60 måneder fra datoen for kjøp fra en autorisert forhandler
- Maks. antall tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikasjonsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-funksjonalitet
- Via Hue Bridge eller tredjepartshuber (thread border-rutere)
Annet
- Brukerhåndbok
- User Manual
- Avhending av produktet
- Ved slutten av (den økonomiske) levetiden skal produktet kastes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet ditt bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse
- Demontering
- Ingen demonteringsinformasjon tilgjengelig