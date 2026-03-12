Skap en levende utendørs atmosfære med en perfekt lyslinje. OmniGlow utendørs LED-strip gir sømløse fargegraderinger til ethvert øyeblikk – enten du tilbringer tid med venner på terrassen, slapper av på plenen eller ønsker gjester velkommen ved inngangsdøren. Avansert OmniGlow-teknologi eliminerer synlige LED-punkter og skaper en jevn lysfordeling langs hele LED-stripen. Du trenger ikke å gjemme bort LED-stripen – la den være synlig og nyt den som direkte belysning. OmniGlow setter ikke bare stemningen – det ekte hvite lyset og lysstyrken på hele 2100 lumen gjør den også ideell for praktisk utebelysning. Bytt sømløst mellom vakker stemningsbelysning og praktisk arbeidsbelysning. Plasser OmniGlow langs terrassekanter, vegger og balkonger – eller langs husets fasader, tak og gangveier. Det værbestandige designet gir pålitelig ytelse året rundt. Klipp LED-stripen til ønsket lengde, og forsegl den igjen med forseglingssettet som selges separat. Nyt enkel kontroll, tilpasning og automatisering med Hue-appen og stemmeassistenter.

OmniGlow ultra-glatte fargeoverganger

Chromasync presisjonsfargematching

Ultra-bright, ekte hvitt lys

Opptil 2100 lumen

Kutt og forsegl (sett selges separat)