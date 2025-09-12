* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke.
Signe bordlampe
Med denne slanke bordlampen kan du sette farge på en vegg eller skape stemningsfull glød. Den kan produsere en hvilken som helst hvitnyanse og 16 millioner farger. Lampen kan brukes separat eller inngå i det smarte belysningssystemet ditt med Hue Bridge.
Høydepunkter
- Integrert LED
- Bluetooth-styring via app
- Styres med app eller stemmen*
- Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner
Styr opptil ti lyskilder med Bluetooth-appen
Med Hue Bluetooth-appen kan du styre Hue-smartbelysningen i et enkelt rom i hjemmet.Tilføy opptil ti intelligente lyskilder og styr alle sammen med et tastetrykk på mobilenheten din.
Styr belysningen med stemmen*
Philips Hue fungerer med Amazon Alexa og Google Assistant, når den er paret med en kompatibel Google Nest eller Amazon Echo-enhet. Med enkle talekommandoer kan du styre en enkelt lampe, eller flere lyskilder i et rom.
Skap en personlig opplevelse med fargerik smartbelysning
Transformer hjemmet med over 16 millioner farger, og skap øyeblikkelig den rette stemningen til enhver begivenhet. Med et tastetrykk kan du lage feststemning, forvandle stuen til en kinosal, fremheve interiøret ved hjelp av farger og mye mer.
Skap den rette stemningen med hvitt lys som kan justeres mellom varmt og kjølig
Disse lyspærene og lampene gir ulike nyanser av hvitt lys, fra varmt til kjølig. Med full dimming fra skarpt dagslys, til dempet nattlys, kan du justere lyskildene slik at de lyser med akkurat den nyansen og skarpheten du trenger.
Finn de perfekte lysinnstillingene til dine daglige gjøremål
Gjør dagen din lettere og behageligere med fire lysinnstillinger som er håndlaget spesielt for daglige gjøremål: Energize, Concentrate, Read og Relax. De to kalde nyansene, Energize og Concentrate, hjelper deg med å komme i gang om morgenen eller holde fokus, mens de varmere innstillingene Read og Relax er perfekte når du vil nyte en god bok eller slappe av.
Få tilgang til hele utvalget av smarte belysningsfunksjoner med Hue Bridge
Hue Bridge gir tilgang til funksjonene som gjør smartbelysning virkelig smart – styring når du er borte, stemmestyring, automatisert belysning og mye mer. Legg til en Hue Bridge i oppsettet ditt for å skape oppslukende opplevelser, dra nytte av sikker og pålitelig teknologi og annet. Med Hue Bridge kan du oppleve smartbelysning som aldri før.
Spesifikasjoner
Design og utseende
Design og utseende
Farge
Aluminium
Materiale
Aluminium