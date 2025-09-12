Signe bordlampe

Finn de perfekte lysinnstillingene til dine daglige gjøremål

Gjør dagen din lettere og behageligere med fire lysinnstillinger som er håndlaget spesielt for daglige gjøremål: Energize, Concentrate, Read og Relax. De to kalde nyansene, Energize og Concentrate, hjelper deg med å komme i gang om morgenen eller holde fokus, mens de varmere innstillingene Read og Relax er perfekte når du vil nyte en god bok eller slappe av.