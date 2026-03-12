Signe gradient pendel
Nåværende pris er 4599,00 kr
Nåværende pris er 4599,00 kr
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Om Signe gradient pendel
Førsteklasses arkitektonisk design og smartbelysning møtes i Signe-pendelen med lysfargeoverganger. Den har et elegant design som er skapt for å gli sømløst inn i hjemmets arkitektur med en diskré eleganse. Heng den minimalistiske, slanke profilen horisontalt fra taket, og roter den for å rette lyset mot arkitektoniske detaljer. Resultatet er et lys som ser ut til å sveve og skaper et vakkert og diskret innslag på kjøkkenet, hjemmekontoret eller i stua. Avansert gradientteknologi bader veggene i myke overganger av lys og tilfører varme og dybde til rommet. Bytt enkelt mellom varmhvite toner for en avslappende atmosfære, funksjonelt kjølig hvitt lys for økt fokus og myke, dekorative fargeoverganger som skaper den rette stemningen. Pendellampen Signe Gradient er laget av svart aluminium med stor presisjon, noe som gir et elegant og gjennomført uttrykk. Den prisvinnende Hue-appen gir deg smart kontroll, automatiseringer og personlige scener skreddersydd for hverdagen din.
- Hvit og fargeovergang
- Wall-washing-effekter og direkte belysning
- Roter for å rette lyset dit det trengs
- Svært tynn profil
- Svart aluminiumsfinish
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103149527
Lyskildens egenskaper
- Kan dimmes
- Ja
Design og utseende
- Farge
- Svart
- Materiale
- Aluminium
Holdbarhet
- Antall brytersykluser
- 50 000
- Nominell levetid
- 25 000
- For omgivelsestemperaturer mellom
- +5 til +35 °C
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
- Justerbar høyde
- Under installasjonen
- Batterier følger med
- Nei
- Velg farge
- Ja
- Integrert LED
- Ja
- Type plugg
- Ingen plugg
Lysegenskaper
- Lysvinkel
- 360
- Fargegjengivelsesindeks (CRI)
- 90
- Fargetemperatur
- 1000-20000 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %
- Full belysning med det samme
- Lysutbytte (vurdert) (Nom)
- 114
Diverse
- Spesielt designet for
- Hjemmekontor, Stue, Arbeidsrom
- Stil
- Moderne
Emballasjemål og vekt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103149527
- Nettovekt
- 1,33 kg
- Bruttovekt
- 2,46 kg
- Høyde
- 138 mm
- Lengde
- 1 412 mm
- Bredde
- 177 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004322101
Strømforbruk
- Strømforbruk i standbymodus
- 0,1
- Effektforbruk
- 25
- Energiforbruk kWh/1000 t
- 25
Produktets mål og vekt
- Kabellengde
- 2 500
- Total høyde
- 1 302 mm
Service
- Garanti
- To år
Tekniske spesifikasjoner
- Diameter
- 22 mm
- Lyskildeteknologi
- Ikke relevant
- Lysfarge
- Gradientfarget og hvitt lys (RGBICW)
- Strømnett
- 220–240 V
- Lyspære følger med
- n/a
- IP-klasse
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Klasse II og III – kombiner DI og SELV
- Lyskilden kan byttes ut
- Nei
- Antall lyskilder
- 1
- Radiofrekvensregistrering
- MotionAwareTM
- Zigbee-repeaterfunksjonalitet
- Ja
- Monteringsalternativer
- Tak
Lyspæren
- Form
- Linear
- Effekt i lumen
- 2850 lm ved 6500K
- Programvare kan oppgraderes
- Ja
Bryteren
- Dybde på veggplaten
- 227,5 mm
- Høyde på veggplaten
- 47 mm
- Bredde på veggplaten
- 122,5 mm
Hva støttes
- Kompatibel med effektfunksjonen
- Yes
- Philips Hue-appen
- Android 8.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Fungerer uten Wi-Fi
- Definert støtteperiode
- Minimum 60 måneder fra datoen for kjøp fra en autorisert forhandler
- Maks. antall tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikasjonsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-funksjonalitet
- Via Hue Bridge eller tredjepartshuber (thread border-rutere)
Annet
- Brukerhåndbok
- User Manual
- Avhending av produktet
- Ved slutten av (den økonomiske) levetiden skal produktet kastes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet ditt bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse
- Demontering
- Ingen demonteringsinformasjon tilgjengelig