Førsteklasses arkitektonisk design og smartbelysning møtes i Signe-pendelen med lysfargeoverganger. Den har et elegant design som er skapt for å gli sømløst inn i hjemmets arkitektur med en diskré eleganse. Heng den minimalistiske, slanke profilen horisontalt fra taket, og roter den for å rette lyset mot arkitektoniske detaljer. Resultatet er et lys som ser ut til å sveve og skaper et vakkert og diskret innslag på kjøkkenet, hjemmekontoret eller i stua. Avansert gradientteknologi bader veggene i myke overganger av lys og tilfører varme og dybde til rommet. Bytt enkelt mellom varmhvite toner for en avslappende atmosfære, funksjonelt kjølig hvitt lys for økt fokus og myke, dekorative fargeoverganger som skaper den rette stemningen. Pendellampen Signe Gradient er laget av svart aluminium med stor presisjon, noe som gir et elegant og gjennomført uttrykk. Den prisvinnende Hue-appen gir deg smart kontroll, automatiseringer og personlige scener skreddersydd for hverdagen din.

Hvit og fargeovergang

Wall-washing-effekter og direkte belysning

Roter for å rette lyset dit det trengs

Svært tynn profil

Svart aluminiumsfinish