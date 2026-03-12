Signe gradient pendulum

Nyhet
Nærbilde av fronten på Hue White and color ambiance Signe gradient pendulum
På lager
  • Kjøp nå, betal senere med Klarna
  • Gratis frakt over 500 kr
  • 30 dagers gratis retur
  • 2-4 dagers levering
  • Sikker Utsjekk

Om Signe gradient pendulum

Førsteklasses arkitektonisk design og smart belysning møtes i Signe gradient-pendelen. Den har et elegant design som er skapt for å gli sømløst inn i hjemmets arkitektur med en diskré eleganse. Heng den minimalistiske, ultraslanke profilen fra taket og koble den til en veggkontakt. Roter og skyv lyset opp eller ned langs kabelen for å fremheve deler av interiøret. Lyset ser ut til å sveve og skaper et vakkert, diskre element for kjøkkenet, stuen eller soverommet. Avansert gradientteknologi bader veggene i myke overganger av lys og tilfører varme og dybde til rommet. Bytt sømløst mellom varmhvite toner for avslapning og myke dekorative fargeoverganger for å sette stemningen. Signe gradient pendel er laget av presisjonskonstruert svart aluminium og gir et raffinert, kuratert uttrykk. Den prisbelønte Hue-appen gir deg smart kontroll, automatiseringer og personlige scener tilpasset måten du lever på.

  • Hvit og fargeovergang
  • Veggvaskingseffekter
  • Meget lav dimming til 0,1 %
  • Skyv opp eller ned for å posisjonere lyset
  • Svært tynn, svart aluminiumsfinish
  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay