Signe gradient pendulum
Nåværende pris er 4029,00 kr
Nåværende pris er 4029,00 kr
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Om Signe gradient pendulum
Førsteklasses arkitektonisk design og smart belysning møtes i Signe gradient-pendelen. Den har et elegant design som er skapt for å gli sømløst inn i hjemmets arkitektur med en diskré eleganse. Heng den minimalistiske, ultraslanke profilen fra taket og koble den til en veggkontakt. Roter og skyv lyset opp eller ned langs kabelen for å fremheve deler av interiøret. Lyset ser ut til å sveve og skaper et vakkert, diskre element for kjøkkenet, stuen eller soverommet. Avansert gradientteknologi bader veggene i myke overganger av lys og tilfører varme og dybde til rommet. Bytt sømløst mellom varmhvite toner for avslapning og myke dekorative fargeoverganger for å sette stemningen. Signe gradient pendel er laget av presisjonskonstruert svart aluminium og gir et raffinert, kuratert uttrykk. Den prisbelønte Hue-appen gir deg smart kontroll, automatiseringer og personlige scener tilpasset måten du lever på.
- Hvit og fargeovergang
- Veggvaskingseffekter
- Meget lav dimming til 0,1 %
- Skyv opp eller ned for å posisjonere lyset
- Svært tynn, svart aluminiumsfinish
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103149466
Lyskildens egenskaper
- Kan dimmes
- Ja
Design og utseende
- Farge
- Svart
- Materiale
- Aluminium
Holdbarhet
- Antall brytersykluser
- 50 000
- Nominell levetid
- 25 000
- For omgivelsestemperaturer mellom
- +5 til +35 °C
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
- Justerbar høyde
- Etter installasjonen
- Batterier følger med
- Nei
- Velg farge
- Ja
- Integrert LED
- Ja
- Type plugg
- Type C, Type G
Lysegenskaper
- Lysvinkel
- 360
- Fargegjengivelsesindeks (CRI)
- 90
- Fargetemperatur
- 1000-20000 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %
- Full belysning med det samme
- Lysutbytte (vurdert) (Nom)
- 127,5
Diverse
- Spesielt designet for
- Hjemmekontor, Stue, Arbeidsrom
- Stil
- Moderne
Emballasjemål og vekt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103149466
- Nettovekt
- 1,11 kg
- Bruttovekt
- 2,24 kg
- Høyde
- 138 mm
- Lengde
- 1 412 mm
- Bredde
- 177 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004321901
Strømforbruk
- Strømforbruk i standbymodus
- 0,1
- Effektforbruk
- 20
- Energiforbruk kWh/1000 t
- 20
Produktets mål og vekt
- Kabellengde
- 2 500
- Total høyde
- 1 297 mm
Service
- Garanti
- To år
Tekniske spesifikasjoner
- Diameter
- 22 mm
- Lyskildeteknologi
- Ikke relevant
- Lysfarge
- Gradientfarget og hvitt lys (RGBICW)
- Strømnett
- 220–240 V
- Lyspære følger med
- n/a
- IP-klasse
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Klasse II og III – kombiner DI og SELV
- Lyskilden kan byttes ut
- Nei
- Antall lyskilder
- 1
- Radiofrekvensregistrering
- MotionAwareTM
- Zigbee-repeaterfunksjonalitet
- Ja
- Monteringsalternativer
- Tak
Lyspæren
- Form
- Linear
- Effekt i lumen
- 2550 lm ved 6500K
- Programvare kan oppgraderes
- Ja
Hva støttes
- Kompatibel med effektfunksjonen
- Yes
- Philips Hue-appen
- Android 8.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Fungerer uten Wi-Fi
- Definert støtteperiode
- Minimum 60 måneder fra datoen for kjøp fra en autorisert forhandler
- Maks. antall tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikasjonsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-funksjonalitet
- Via Hue Bridge eller tredjepartshuber (thread border-rutere)
Annet
- Brukerhåndbok
- User Manual
- Avhending av produktet
- Ved slutten av (den økonomiske) levetiden skal produktet kastes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet ditt bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse
- Demontering
- Ingen demonteringsinformasjon tilgjengelig