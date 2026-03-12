Førsteklasses arkitektonisk design og smart belysning møtes i Signe gradient-pendelen. Den har et elegant design som er skapt for å gli sømløst inn i hjemmets arkitektur med en diskré eleganse. Heng den minimalistiske, ultraslanke profilen fra taket og koble den til en veggkontakt. Roter og skyv lyset opp eller ned langs kabelen for å fremheve deler av interiøret. Lyset ser ut til å sveve og skaper et vakkert, diskre element for kjøkkenet, stuen eller soverommet. Avansert gradientteknologi bader veggene i myke overganger av lys og tilfører varme og dybde til rommet. Bytt sømløst mellom varmhvite toner for avslapning og myke dekorative fargeoverganger for å sette stemningen. Signe gradient pendel er laget av presisjonskonstruert svart aluminium og gir et raffinert, kuratert uttrykk. Den prisbelønte Hue-appen gir deg smart kontroll, automatiseringer og personlige scener tilpasset måten du lever på.

Hvit og fargeovergang

Veggvaskingseffekter

Meget lav dimming til 0,1 %

Skyv opp eller ned for å posisjonere lyset

Svært tynn, svart aluminiumsfinish