Signe gradient pole
Nåværende pris er 3459,00 kr
Nåværende pris er 3459,00 kr
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Om Signe gradient pole
Førsteklasses arkitektonisk design og smart belysning møtes i Signe-gulvlampen med lysfargeoverganger. Den har et elegant design som er skapt for å gli sømløst inn i hjemmets arkitektur med en diskré eleganse. Plasser den minimalistiske, slanke profilen vertikalt mot veggen i stuen, på soverommet eller på hjemmekontoret, koble den til, og la lyset fremheve rommets detaljer. Avansert gradientteknologi bader veggene i myke overganger av lys og tilfører varme og dybde til rommet. Bytt enkelt mellom varmhvite toner for en avslappende atmosfære og myke, dekorative fargeoverganger som skaper den rette stemningen. Signe Gradient-gulvlampen er laget av svart aluminium med stor presisjon, noe som gir et elegant og gjennomført uttrykk. Den prisvinnende Hue-appen gir deg smart kontroll, automatiseringer og personlige scener skreddersydd for hverdagen din.
- Hvit og fargeovergang
- Veggvaskingseffekter
- Meget lav dimming til 0,1 %
- Svært tynn profil
- Svart aluminiumsfinish
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103149589
Lyskildens egenskaper
- Kan dimmes
- Ja
Design og utseende
- Farge
- Svart
- Materiale
- Aluminium
Holdbarhet
- Antall brytersykluser
- 50 000
- For omgivelsestemperaturer mellom
- +5 til +35 °C
- Nominell levetid
- 25 000
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
- Justerbar høyde
- Nei
- Batterier følger med
- Nei
- Velg farge
- Ja
- Integrert LED
- Ja
- Bærbar
- Nei
- Type plugg
- Type C, Type G
Lysegenskaper
- Lysvinkel
- 360
- Fargegjengivelsesindeks (CRI)
- 90
- Fargetemperatur
- 1000-20000 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %
- Full belysning med det samme
- Lysutbytte (vurdert) (Nom)
- 127,5
Diverse
- Spesielt designet for
- Hjemmekontor, Stue, Arbeidsrom
- Stil
- Moderne
Emballasjemål og vekt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103149589
- Nettovekt
- 0,92 kg
- Bruttovekt
- 2,25 kg
- Høyde
- 138 mm
- Lengde
- 1 906 mm
- Bredde
- 177 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004322301
Strømforbruk
- Strømforbruk i standbymodus
- 0,1
- Effektforbruk
- 20
- Energiforbruk kWh/1000 t
- 20
Produktets mål og vekt
- Kabellengde
- 2 500
- Total høyde
- 1 795 mm
Service
- Garanti
- To år
Tekniske spesifikasjoner
- Diameter
- 22 mm
- Lyskildeteknologi
- Ikke relevant
- Lysfarge
- Gradientfarget og hvitt lys (RGBICW)
- Strømnett
- 220–240 V
- Lyspære følger med
- n/a
- IP-klasse
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Klasse II og III – kombiner DI og SELV
- Lyskilden kan byttes ut
- Nei
- Antall lyskilder
- 1
- Radiofrekvensregistrering
- MotionAwareTM
- Zigbee-repeaterfunksjonalitet
- Ja
- Monteringsalternativer
- Stående
Lyspæren
- Form
- Linear
- Effekt i lumen
- 2550 lm ved 6500K
- Programvare kan oppgraderes
- Ja
Hva støttes
- Kompatibel med effektfunksjonen
- Yes
- Philips Hue-appen
- Android 8.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Fungerer uten Wi-Fi
- Definert støtteperiode
- Minimum 60 måneder fra datoen for kjøp fra en autorisert forhandler
- Maks. antall tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikasjonsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-funksjonalitet
- Via Hue Bridge eller tredjepartshuber (thread border-rutere)
Annet
- Brukerhåndbok
- User Manual
- Avhending av produktet
- Ved slutten av (den økonomiske) levetiden skal produktet kastes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet ditt bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse
- Demontering
- Ingen demonteringsinformasjon tilgjengelig