Signe gradient pole

Nærbilde av fronten på Hue White and color ambiance Signe gradient pole
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Om Signe gradient pole

Førsteklasses arkitektonisk design og smart belysning møtes i Signe-gulvlampen med lysfargeoverganger. Den har et elegant design som er skapt for å gli sømløst inn i hjemmets arkitektur med en diskré eleganse. Plasser den minimalistiske, slanke profilen vertikalt mot veggen i stuen, på soverommet eller på hjemmekontoret, koble den til, og la lyset fremheve rommets detaljer. Avansert gradientteknologi bader veggene i myke overganger av lys og tilfører varme og dybde til rommet. Bytt enkelt mellom varmhvite toner for en avslappende atmosfære og myke, dekorative fargeoverganger som skaper den rette stemningen. Signe Gradient-gulvlampen er laget av svart aluminium med stor presisjon, noe som gir et elegant og gjennomført uttrykk. Den prisvinnende Hue-appen gir deg smart kontroll, automatiseringer og personlige scener skreddersydd for hverdagen din.

  • Hvit og fargeovergang
  • Veggvaskingseffekter
  • Meget lav dimming til 0,1 %
  • Svært tynn profil
  • Svart aluminiumsfinish
  • Paypal
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