Startpakke: 2 stk. E27 lyspærer (1100 lm) + Hue Smart button
Legg til stemningsfull farge i ethvert rom med Philips Hue white og color ambiance E27 startpakke. Koble til den medfølgende Hue Bridge for å dra nytte av den endeløse listen med funksjoner. Styr via appen, stemmen eller den medfølgende Smart Button.
Høydepunkter
- ±10 års levetid
- Umiddelbar trådløs dimming
- Styres med Smart button
- Philips Hue Bridge inkludert
- Hvitt og farget lys
Spesifikasjoner
Lyskildens mål
Lyskildens mål
Mål (BxHxD)
60 x 110