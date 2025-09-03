Support
Nærbilde av fronten på LIGHTSTRIPS Flux strip light 10 m

Flux strip light 10 m

Flux strip light gir en fin lyslinje for å dekke innendørsrom med en jevn fargegradient takket være Chromasync™-presisjonsfargeblanding. Lys opp hjørner med de reneste tonene av hvit med dedikerte hvite og varme LED-lys. Bruk Flux strip light bak TV-skap, rundt sengehjørner og langs bokhyller for å legge til mykt, indirekte lys som passer enhver stemning. Fleksibel installasjon – kutt, bruk om igjen og forleng for å tilpasse strip light til ethvert rom. Få full kontroll, tilpasning og personlige lysscener med den prisbelønte Hue-appen og stemmestyring.

Størrelse

Kommer snart

Finn ut når du kan bestille

Du mottar en e-post når dette produktet er tilgjengelig for bestilling. Vi sender bare denne e-posten en gang. Sjekk vår personvernerklæring for flere detaljer.

Høydepunkter

  • Tilpassbare scener og effekter
  • Chromasync™ presisjonsfargeblanding
  • Sterkt, ekte hvitt lys
  • 2000 lumen
  • Kan skjæres, utvides og gjenbrukes
Se alle produktspesifikasjonene
Finn en produktmanual

Populære produkter

20% rabatt med Bridge!
Bærbar Go-lampe

Hue White and color ambiance

Bærbar Go-lampe
Integrert LED og batteri
Bluetooth-styring via app
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

1039,00 kr

20% rabatt med Bridge!
Signe gradient gulvlampe

Hue White and color ambiance

Signe gradient gulvlampe
Svart
Bluetooth-styring via app
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

3799,00 kr

Signe gradient bordlampe

Hue White and color ambiance

Signe gradient bordlampe
Hvitt
Bluetooth-styring via app
Styres med app eller stemmen*
Legg til Hue Bridge for å få tilgang til flere funksjoner

2539,00 kr

20% rabatt med Bridge!
Bridge

Hue

Bridge
Enkelt oppsett
Smart styring
Legg til opptil 50 lys
Styr med stemmen

699,00 kr

20% rabatt med Bridge!
Dimmer switch

Hue

Dimmer switch
Trådløs installasjon
Batteridrevet
Enkel tilgang til lysscener
Bruk den som en fjernkontroll

259,00 kr

Full kontroll helt uanstrengt

Full kontroll helt uanstrengt

Enten du vil sette en vakker lysscene, angi stemningsmatchende effekter eller bare kontrollere lysstripene dine – gjør alt uanstrengt med Hue appen eller stemmestyring. Integrer lysremsene med alle Philips Hue lamper, pærer og smartkontroller med en Hue Bridge Pro. Bridge Pro gir deg også full kontroll over strip lights i hele hjemmet, hvor som helst i verden, og lar deg planlegge automatiseringer.

Fremragende belysning, laget for å bli sett

Fremragende belysning, laget for å bli sett

OmniGlow strip light gir den beste belysningsopplevelsen. Få en jevn og ensartet lyslinje med OmniGlow-teknologi og en spredende hylse som skjuler LED-spotter. OmniGlow er dristig nok til å skinne som lamper med rettet lys og bli midtpunktet i rommets design. Den overlegne lysstyrken gjør den perfekt til en arbeidslampe, mens den avanserte 16-biters brikken sørger for ultrajevne og naturlige dynamiske effekter som garantert vil gjøre ethvert innendørsrom ekstra oppslukende.

Mer lyssterkt og hvitt enn noensinne

Mer lyssterkt og hvitt enn noensinne

La alle hjørner stråle med lyssterkt, ekstra lyssterkt eller naturlig hvitt lys. Strip lights er designet med dedikerte hvite og varmhvite LED-lys og leverer de reneste og klareste hvittonene. Med en kraftig lysstyrke på opptil 6000 lumen får du god veggbelysning eller funksjonell belysning, noe som kan gi økt fokus og velvære.

Dekorer og gjør alle innendørs rom litt bedre.

Dekorer og gjør alle innendørs rom litt bedre.

Velg mellom fargerike, stemningsskapende eller helt hvite fargetoner for å skape den perfekte atmosfæren med et spredt lys som dekker vegger, gulv og tak. Chomasync™-teknologien gir presisjon og stabil fargeblanding som igjen gir sømløse fargeoverganger overalt. Gjør rommet ditt personlig med vakre lysscener og dynamiske effekter som passer til enhver stemning og anledning. Klipp dem slik at de passer hvor som helst – fra hjørner til vegger og tak til trapper.

Spesifikasjoner

Design og utseende

  • Farge

    Hvitt

  • Farge(r)

    Multi Color

  • Materiale

    silikon

Holdbarhet

Miljøet

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

Lysegenskaper

Lyslenke/Lightstrip

Diverse

Emballasjemål og vekt

Informasjon

Strømforbruk

Produktets mål og vekt

Service

Tekniske spesifikasjoner

Det som er i esken

Hva støttes

Annet

* Når det vises "opp til" et visst antall lumen i spesifikasjonene for en lyskilde, er dette lyskildens maksimale lumen. Verdien viser hvor lys pæren kan bli ved 2700 K (hvite pærer) eller 4000 K (Hue White Ambiance- eller Hue White and Color Ambiance-lyspærer). Finn ut mer om lysstyrke

  • Paypal
  • Betal med Klarna
  • Apple pay
  • Google pay