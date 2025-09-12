Support
Nærbilde av fronten på LIGHTSTRIPS Starter kit: Hue Flux LED-strip, 6 m + Bridge Pro

Starter kit: Hue Flux LED-strip, 6 m + Bridge Pro

Start smartbelysningsreisen på en enkel måte med et startsett som inkluderer Philips Hue Flux LED-strip og Hue Bridge Pro smarthjemhub. Dekorer og lys opp hjemmet med de reneste tonene av hvitt lys og Chromasync™-presisjonsfargeblanding. Klipp, bruk om igjen eller forleng Strip slik at den passer et hvilket som helst rom. Bridge Pro, vår mest avanserte hjemmehub, tilbyr raskere ytelse, større kapasitet og KI-drevne funksjoner drevet av en ultrarask brikke. Administrer oppsettet ditt ved hjelp av den prisbelønte appen Hue eller talekommandoer gjennom smartassistenten din.

Høydepunkter

  • Tilpassbare scener og effekter
  • Chromasync™ presisjonsfargeblanding
  • Sterkt, ekte hvitt lys
  • Legg til over 150 lys, over 50 tilbehør
  • Lys blir sensorer med MotionAware™
