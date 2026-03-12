Opplev en ny verden av Hue hjemmeunderholdning med Play gradient LED-strip. Denne gradient LED-stripen for TV skaper fargerike wall washing-effekter på veggen som sømløst følger innholdet i filmer og serier, takket være RGBWWIC-teknologi. Nyt en filmatisk opplevelse med sterke, levende farger i lyse partier og en stemningsfull atmosfære i mørkere scener takket være presis dimming til lave lysnivåer. Chromasync sikrer nøyaktig fargematching mellom flere Hue-lamper. Synkroniser lysene slik du vil, med Hue Sync TV-appen, Hue Screen Sync eller HDMI Sync Box. Når du ikke synkroniserer, kan du bruke LED-stripen til å skape stemningsbelysning for en mer behagelig TV-opplevelse. Monteres enkelt på baksiden av TV-en ved å klippe den til riktig lengde og feste den med de medfølgende brakettene. Kontroller og tilpass enkelt med den prisbelønte Hue-appen.

Gradientvegglyseffekter

RGBWWIC-teknologi

Chromasync presisjonsfargematching

Passer til TV-er opptil 65 tommer

Synkroniseringsenhet og Hue-app kreves