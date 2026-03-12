Philips Hue Play gradient LED-strip pro 100"

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Om Philips Hue Play gradient LED-strip pro 100"

Ta hjemmeunderholdningen med Hue til nye høyder med Play gradient LED-strip Pro. OmniGlow-teknologien skaper ultrajevne og ensartede wall washing-gradienteffekter som synkroniseres med innholdet i filmer og serier. Nyt en filmatisk opplevelse med sterke, levende farger i lyse partier og en stemningsfull atmosfære i mørkere scener takket være presis dimming til lave lysnivåer. Chromasync sikrer nøyaktig fargematching mellom flere Hue-lamper. Synkroniser lysene dine på din måte med Hue Sync TV-appen eller HDMI Sync Box-en. Når du ikke synkroniserer, kan du bruke LED-stripen til å skape den perfekte stemningen for å se på TV. Monteres enkelt på baksiden av TV-en ved å klippe den til riktig lengde og feste den med de medfølgende brakettene. Kontroller og tilpass enkelt med den prisbelønte Hue-appen.

  • Ultrajevn gradert veggbelysning
  • OmniGlow-teknologi
  • Chromasync presisjonsfargematching
  • Passer til TV-er opptil 100 tommer
  • Synkroniseringsenhet og Hue-app kreves
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