Ta hjemmeunderholdningen med Hue til nye høyder med Play gradient LED-strip Pro. OmniGlow-teknologien skaper ultrajevne og ensartede wall washing-gradienteffekter som synkroniseres med innholdet i filmer og serier. Nyt en filmatisk opplevelse med sterke, levende farger i lyse partier og en stemningsfull atmosfære i mørkere scener takket være presis dimming til lave lysnivåer. Chromasync sikrer nøyaktig fargematching mellom flere Hue-lamper. Synkroniser lysene dine på din måte med Hue Sync TV-appen eller HDMI Sync Box-en. Når du ikke synkroniserer, kan du bruke LED-stripen til å skape den perfekte stemningen for å se på TV. Monteres enkelt på baksiden av TV-en ved å klippe den til riktig lengde og feste den med de medfølgende brakettene. Kontroller og tilpass enkelt med den prisbelønte Hue-appen.

Ultrajevn gradert veggbelysning

OmniGlow-teknologi

Chromasync presisjonsfargematching

Passer til TV-er opptil 100 tommer

Synkroniseringsenhet og Hue-app kreves