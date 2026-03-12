Philips Hue Play sync-sett: gradient LED-strip 85" + screen sync

2539,00 kr

Nyhet
Nærbilde av fronten på LIGHTSTRIPS Philips Hue Play sync-sett: gradient LED-strip 85&quot; + screen sync
Nærbilde av baksida av LIGHTSTRIPS Philips Hue Play sync-sett: gradient LED-strip 85&quot; + screen sync
Nærbilde av baksida av LIGHTSTRIPS Philips Hue Play sync-sett: gradient LED-strip 85&quot; + screen sync
Bruk av LIGHTSTRIPS Philips Hue Play sync-sett: gradient LED-strip 85&quot; + screen sync
Bruk av LIGHTSTRIPS Philips Hue Play sync-sett: gradient LED-strip 85&quot; + screen sync
Bruk av LIGHTSTRIPS Philips Hue Play sync-sett: gradient LED-strip 85&quot; + screen sync
Bruk av LIGHTSTRIPS Philips Hue Play sync-sett: gradient LED-strip 85&quot; + screen sync
Bruk av LIGHTSTRIPS Philips Hue Play sync-sett: gradient LED-strip 85&quot; + screen sync
På lager

Gjelder ikke for kampanjer eller tilbud

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Om Philips Hue Play sync-sett: gradient LED-strip 85" + screen sync

Kom i gang med Hue Entertainment med dette synkroniseringssettet, som inkluderer en Screen Sync-enhet for TV og en gradient LED-strip med fargeoverganger Skjermsynkroniseringens fiskeøyeobjektiv fanger opp alt som vises på skjermen og synkroniserer innholdet med LED-strip, noe som gir optimal fargesynkronisering med veggbelysningseffekter som reagerer i sanntid. Sett opp alt enkelt i Hue-appen og nyt favorittfilmene, seriene og spillene dine som aldri før!

  • Optimalisert synkronisering med skjermfargene
  • Fullskjermfangst med fiskeøyelinse
  • Gradientvegglyseffekter
  • Passer til TV-er opptil 85 tommer
  • Styr og konfigurer med Hue-appen
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