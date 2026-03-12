Kom i gang med Hue Entertainment med dette synkroniseringssettet, som inkluderer en Screen Sync-enhet for TV og en gradient LED-strip med fargeoverganger Skjermsynkroniseringens fiskeøyeobjektiv fanger opp alt som vises på skjermen og synkroniserer innholdet med LED-strip, noe som gir optimal fargesynkronisering med veggbelysningseffekter som reagerer i sanntid. Sett opp alt enkelt i Hue-appen og nyt favorittfilmene, seriene og spillene dine som aldri før!

Optimalisert synkronisering med skjermfargene

Fullskjermfangst med fiskeøyelinse

Gradientvegglyseffekter

Passer til TV-er opptil 65 tommer

Styr og konfigurer med Hue-appen