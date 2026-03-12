Kom i gang med Hue Entertainment med dette synkroniseringssettet. Settet inkluderer en Play HDMI Sync Box 4K og en gradient LED-strip med fargeoverganger. Koble set-top-bokser og strømmeenheter til synkroniseringsboksen, og synkroniser TV-innholdet med LED-stripen. Nyt fargerike gradient wall washing-effekter som sømløst reagerer på alt som vises på skjermen. Sync Box støtter 4K-oppløsning med 60 Hz oppdateringsfrekvens, slik at du får høy bildekvalitet og lys som reagerer umiddelbart. Sett opp alt enkelt i Hue-appen og nyt favorittfilmene, seriene og spillene dine som aldri før!

Støtter 4K-oppløsning ved 60Hz

Gradientvegglyseffekter

Passer til TV-er opptil 85 tommer

Enkelt og kompakt design

Styr og konfigurer med Hue-appen