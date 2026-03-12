Play gradient LED-strip braketter
Nåværende pris er 289,00 kr
Nåværende pris er 289,00 kr
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Om Play gradient LED-strip braketter
Installer eller monter Play gradient LED-stripen på nytt på baksiden av TV-en ved hjelp av disse spesialdesignede monteringsbrakettene.
- Selvklebende montering for TV-LED-strip
- Robust design
- Svart farge
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103168504
Design og utseende
- Farge
- Svart
- Materiale
- Silikon
Emballasjemål og vekt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103168504
- Nettovekt
- 0,08 kg
- Bruttovekt
- 0,14 kg
- Høyde
- 166 mm
- Lengde
- 45 mm
- Bredde
- 89 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004447801
Produktets mål og vekt
- Total høyde
- 86,1 mm
- Total lengde
- 86,1 mm
- Total bredde
- 16,4 mm
Service
- Garanti
- To år
Hva støttes
- Kompatibel med effektfunksjonen
- Yes
- WiFi
- Fungerer uten Wi-Fi
- Kommunikasjonsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Annet
- Brukerhåndbok
- User Manual
- Avhending av produktet
- Ved slutten av (den økonomiske) levetiden skal produktet kastes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet ditt bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse
- Demontering
- Ingen demonteringsinformasjon tilgjengelig