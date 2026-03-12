Play gradient LED-strip pro 65"
Nåværende pris er 1849,00 kr
Nåværende pris er 1849,00 kr
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Om Play gradient LED-strip pro 65"
Ta hjemmeunderholdningen med Hue til nye høyder med Play gradient LED-strip Pro. OmniGlow-teknologien skaper ultrajevne og ensartede wall washing-gradienteffekter som synkroniseres med innholdet i filmer og serier. Nyt en filmatisk opplevelse med sterke, levende farger i lyse partier og en stemningsfull atmosfære i mørkere scener takket være presis dimming til lave lysnivåer. Chromasync sikrer nøyaktig fargematching mellom flere Hue-lamper. Synkroniser lysene slik du vil, med Hue Sync TV-appen, Hue Screen Sync eller HDMI Sync Box. Når du ikke synkroniserer, kan du bruke LED-stripen til å skape den perfekte stemningen for å se på TV. Monteres enkelt på baksiden av TV-en ved å klippe den til riktig lengde og feste den med de medfølgende brakettene. Kontroller og tilpass enkelt med den prisbelønte Hue-appen.
- Ultrajevn gradert veggbelysning
- OmniGlow-teknologi
- Chromasync presisjonsfargematching
- Passer til TV-er opptil 65 tommer
- Synkroniseringsenhet og Hue-app kreves
Funksjoner
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8721103168603
Lyskildens egenskaper
- Kan dimmes
- Ja
Design og utseende
- Farge
- Svart
- Materiale
- Silikon
Holdbarhet
- Antall brytersykluser
- 50 000
- For omgivelsestemperaturer mellom
- –20 til +45 °C
- Nominell levetid
- 25 000
Ekstra funksjon/tilbehør følger med.
- Justerbart spothode
- Nei
- Batterier følger med
- Nei
- Velg farge
- Ja
- Integrert LED
- Ja
Lysegenskaper
- Fargegjengivelsesindeks (CRI)
- >80
- Fargetemperatur
- 1000-20000 K
- Tiden det tar før lyset er på 60 %
- 1.5
Lyslenke/Lightstrip
- Kan klippes
- Ja
- Kan forlenges
- Nei
- Inngangsspenning
- 220V-240V
- Lengde
- 2 500 mm
Diverse
- Spesielt designet for
- Underholdningsrom
Emballasjemål og vekt
- EAN/UPC – produkt
- 8721103168603
- Nettovekt
- 0,62 kg
- Bruttovekt
- 0,9 kg
- Høyde
- 257 mm
- Lengde
- 88 mm
- Bredde
- 257 mm
- Materialenummer (12NC)
- 929004447901
Strømforbruk
- Strømforbruk i standbymodus
- 0,5
- Effektforbruk
- 20
- Energiforbruk kWh/1000 t
- 24
Produktets mål og vekt
- Kabellengde
- 1 500
- Total høyde
- 8,5 mm
- Total lengde
- 2 500 mm
- Total bredde
- 17 mm
- Kabellengde til første LED
- 330 mm
- Lyslenke lengde
- 2 500 mm
Service
- Garanti
- To år
Tekniske spesifikasjoner
- Lyskildeteknologi
- LED
- Lysfarge
- Gradientfarget og hvitt lys (RGBICW)
- Strømnett
- 220–240 V
- IP-klasse
- IP20
- Beskyttelsesklasse
- Klasse II – dobbeltisolert
- Lyskilden kan byttes ut
- Nei
- Antall lyskilder
- 1
- UL: våte, fuktige eller tørre steder
- Tørt område
- Zigbee-repeaterfunksjonalitet
- Ja
- Monteringsalternativer
- TV
Lyspæren
- Form
- 17mm*8.5mm*2500mm
- Programvare kan oppgraderes
- Ja
Hva støttes
- Kompatibel med effektfunksjonen
- Yes
- Philips Hue-appen
- Android 12.0 og nyere, iOS 17 eller nyere
- WiFi
- Fungerer uten Wi-Fi
- Definert støtteperiode
- Minimum 60 måneder fra datoen for kjøp fra en autorisert forhandler
- Maks. antall tilbehør
- 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible operativsystemer
- Android, iOS
- Kommunikasjonsprotokoll
- Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilitet med tredjepartssystemer
- Alexa, Google Home, Apple Homekit, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-funksjonalitet
- Via Hue Bridge eller tredjepartshuber (thread border-rutere)
Annet
- Brukerhåndbok
- User Manual
- Avhending av produktet
- Ved slutten av (den økonomiske) levetiden skal produktet kastes i henhold til lokale regler og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av produktet ditt bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse
- Demontering
- Ingen demonteringsinformasjon tilgjengelig