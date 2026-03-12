Play gradient LED-strip pro braketter

Nærbilde av fronten på LIGHTSTRIPS Play gradient LED-strip pro braketter
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Om Play gradient LED-strip pro braketter

Monter eller reinstaller enkelt din Play gradient LED-strip pro på baksiden av TV-en med disse spesialdesignede festebrakettene.

  • Selvklebende montering for TV-LED-strip
  • Robust design
  • Svart farge
  • Paypal
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