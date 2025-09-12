Forlengelseskabel til Hue Flux LED-strips, 5 m
Plasser innendørs Flux eller ultraklar Flux LED-strips akkurat der du vil ha den. Denne 5 meter lange skjøteledningen har et diskret, minimalistisk design, slik at du slipper å bekymre deg for avstanden mellom LED-stripen og strømkilden. Skjøteledningen gjør det også enkelt å holde strømforsyningsenheten ute av syne.
Høydepunkter
- 5 m / 16 ft skjøteledning
- Lett å montere
- Diskret minimalistisk design
- Sikkert lavspenningsoppsett (IP20)
Spesifikasjoner
Design og utseende
Farge
Hvitt
Materiale
PVC