Forlengelseskabel til Hue Flux LED-strips, 5 m

Forlengelseskabel til Hue Flux LED-strips, 5 m

Plasser innendørs Flux eller ultraklar Flux LED-strips akkurat der du vil ha den. Denne 5 meter lange skjøteledningen har et diskret, minimalistisk design, slik at du slipper å bekymre deg for avstanden mellom LED-stripen og strømkilden. Skjøteledningen gjør det også enkelt å holde strømforsyningsenheten ute av syne.  

Høydepunkter

  • 5 m / 16 ft skjøteledning
  • Lett å montere
  • Diskret minimalistisk design
  • Sikkert lavspenningsoppsett (IP20)
