Perifo L-formet veggplatesett (2 spotlight)

I denne pakken

1 x Hue Perifo vegglys 100 W 1-punkts strømforsyningsenhet med kontakt Denne strømforsyningen kobles til enden av Perifo-skinner og videre til vegguttaket. Gir strøm på opptil 100 W med lys på én enkelt strømforsyningsenhet – bare legg opp hver lysstyrke for å nå terskelen. Kun for Perifo sporbelysning. Perifo vegglys 100 W 1-punkts strømforsyningsenhet med kontakt

3 x Hue Perifoskinne 1 m Denne én meter lange skinnen i hvit gjør det mulig for deg å legge ut skinnebelysning slik du selv vil. Klikk Perifo-lys direkte inn i skinnen. Kun for Perifo skinnebelysning. Perifoskinne 1 m

1 x Hue Perifo rett koblingsstykke Koble sammen to Perifo-skinner med dette rette koblingsstykke i hvit. Kun for Perifo skinnebelysning. Perifo rett koblingsstykke

1 x Hue Perifo eksternt hjørnekoblingsstykke Lag en L-form med Perifo skinnebelysning ved hjelp av et eksternt hjørnekoblingsstykke. Når det er montert, vil sporet svinge til høyre eller venstre, avhengig av hvordan strømforsyningsenheten er plassert. Kun for skinnebelysning. Perifo eksternt hjørnekoblingsstykke